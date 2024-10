Sinner-Djokovic oggi, Six Kings Slam 2024: orario prima semifinale, tv, programma, streaming

Sono passati appena quattro giorni dalla finale del Masters 1000 di Shanghai, e già il destino rimette di fronte Jannik Sinner e Novak Djokovic. Stavolta accade in un contesto dalla competitività perlomeno differente, il Six Kings Slam, l’esibizione di Riad che fa notizia motivi che molto hanno a che fare col monetario.

Quattro giorni fa era stato il numero 1 del mondo a battere il serbo nell’ultimo atto cinese; ora la situazione è decisamente diversa, in un luogo che è fondamentalmente quasi digiuno di tennis. Rimane da capire quanto e se sarà forte l’eredità lasciata da questo evento che si protrarrà fino a dopodomani, con Alcaraz e Nadal a dar vita all’altra semifinale. Intanto, però, ci sono due vere e proprie generazioni a confronto.

La semifinale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si giocherà oggi alle ore 18:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su Cielo (canale 26) e SuperTennis (canale 64), nonché su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati. Diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN (quest’ultima in modalità gratuita dietro registrazione). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC, SIX KINGS SLAM 2024 OGGI

Giovedì 17 ottobre

Ore 18:30 Sinner (ITA)-Djokovic (SRB) – Diretta tv su Cielo (canale 26), SuperTennis (canale 64) in chiaro, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) per gli abbonati

