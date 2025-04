Zverev può superare Alcaraz nel ranking ATP? Gli scenari alle spalle di Sinner

Carlos Alcaraz ha scavalcato Alexander Zverev nel ranking ATP e si è issato al secondo posto dopo aver vinto il Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo è riuscito a balzare in piazza d’onore con 7.720 punti all’attivo dopo aver alzato al cielo il trofeo sulla terra rossa del principato, mettendo il naso davanti al tedesco, scivolato così in terza piazza a quota 7.595 punti. La coppia insegue da lontano Jannik Sinner, sempre in vetta alla graduatoria internazionale con 9.930 punti e certo di restare al comando quando ritornerà in campo dopo aver scontato la squalifica.

Entrambi i giocatori saranno impegnati durante questa settimana nei due tornei ATP 500 in programma sulla terra rossa: l’iberico a Barcellona (oggi il debutto contro lo statunitense Ethan Quinn), il teutonico a Monaco (ha già esordito regolando il francese Alexandre Mueller). Alcaraz è però in grandissima fiducia dopo essersi imposto in Costa Azzurra, mentre Zverev sta attraversando un momento di difficoltà ed è reduce dalla sconfitta rimediata contro Matteo Berrettini al secondo turno nel Principato.

Appare molto complicato, ma ci potrebbe essere un sorpasso nel ranking ATP al termine di questa settimana. Difficile, visto lo stato di forma differente dei due giocatori, ma la matematica lo rende possibile. Alexander Zverev potrebbe tornare numero 2 del mondo se: si qualifica alle semifinali (7.785 punti) e Alcaraz non arriva ai quarti (7.770 punti con gli ottavi), si qualifica in finale (7.915) e Alcaraz non arriva in semifinale (7.820 punti con i quarti), vince il torneo (8.085 punti) e Alcaraz non lo emula (8.050 punti con la finale, 8.220 vincendo in Catalogna).

ZVEREV SUPERA ALCARAZ NEL RANKING ATP SE…