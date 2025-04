Monaco durissimo con Federica Pellegrini: “C’è un po’ di invidia verso Sinner. Bisognerebbe studiare”

Guido Monaco ha tracciato un quadro riassuntivo degli ultimi tre mesi e mezzo della stagione tennistica durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “C’è una sceneggiatura molto interessante e che mi piace molto. In Australia si è confermato Sinner, che ha dimostrato di essere largamente il più forte. Poi una risalita un po’ improvvisa di Rublev e Tsitsipas, poi sono arrivati i giovani nuovi e poi arriviamo sulla terra e in due settimane di tornei tre italiani diversi in finale: è una bellissima sceneggiatura considerando l’assenza di Sinner, considerando la rinascita di Alcaraz che è tornato numero 2“.

Un passaggio sul caso scommesse: “Panatta mi ha fatto molto ridere. Ha parlato del bubbone scommesse e calciatori annoiati: ‘Quando a 20 anni inizia a guadagnare cifre spropositate e si compra la Porsche lilla, è un problema di educazione. Attaccarsi alla ludopatia è un po’ comodo, è più corretto parlare di educazione’. Sono d’accordo con lui, quando uno è stupido bisognerebbe farglielo capire e se vai da certi personaggi sei doppiamente stupito. Se 50.000 euro, che è lo stipendio di due anni di una persona normale, viene giocato in una sera al videopoker… Nei paesi anglosassoni la scommessa è vista come un divertimento, poi fanno le pubblicità per dire di giocare con attenzione. I calciatori sono gli sportivi che si allenano di meno e hanno una giornata a disposizione per fare cose, se non hai interessi cadi in questa noia che ti mette in guai grossi e ti rovina l’immagine per sempre: è una cosa triste e stupida“.

Guido Monaco è tornato sulle dichiarazioni rilasciate da Federica Pellegrini su Jannik Sinner: “Il tennis è uno sport globale, Sinner è il numero 1 del mondo, ha una popolarità pazzesca e in queste rimostranze di ex atleti si vede un po’ di invidia. Andare a dire “eh ai miei tempi” è un po’ da asilo. Il suo caso ha avuto grande risonanza ma perché è il numero 1 del mondo in uno sport di fama, non è che a te hanno squalificato perché eri meno famoso o vittima. Ambesi ha detto che l’80% degli atleti con cui ha avuto a che fare pensano che Sinner sia una vittima, gli atleti di ultima generazione sono molto più alfabetizzati perché molti proseguono gli studi. In passato la scuola la si vedeva un po’ con il binocolo, ma se voglio fare una carriera mi faccio consigliare. La Coventry è diventata Presidente del CIO perché dopo l’atleta ha fatto la ministra dello sport in un Paese difficile, qui invece Ballando con le Stelle, la Talpa, Italia’s Got Talent: non mi risultato che siano la scuola per diventare dirigenti sportivi. Uno nella vita fa quello che vuole, ma non hai studiato quando era al momento giusto, non studi dopo… almeno avere un amico che ti dice di non fare certe dichiarazioni. Sono personaggi televisivi, quando non da gossip. Poi dici che rimani del tuo parere“.