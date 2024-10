Jannik Sinner maltratta Medvedev e gli infligge una severissima lezione al Six Kings Slam

In un’ora e otto minuti finisce il primo incontro del Six Kings Slam a Riad, l’esibizione più ricca di sempre con sei milioni di dollari in palio per il vincitore. Lo vince Jannik Sinner, che non ha alcun problema contro Daniil Medvedev: il russo cede per 6-0 6-3. Ora la sfida sarà quella con Novak Djokovic, che è direttamente in semifinale per decisione dell’organizzazione dell’evento a sei giocatori.

Nonostante serva solo prime, Medvedev fronteggia subito due palle break, annullate con scambi di una certa lunghezza. La terza chance è quella buona per Sinner, che di lì in avanti s’invola mostrando di voler giocare sempre il suo solito livello di tennis, mentre il russo si distingue più per il nervosismo che per altro. Jannik scappa fino al 4-0, continua a rispondere da par suo. A contribuire ci pensa Medvedev, che nel quinto gioco ai vantaggi balla tra ace e doppi falli e, alla terza palla break, “preferisce” la seconda opzione alla prima. Sul 40-0, però, il russo infila improvvisamente numeri in serie potendo tentare di strappare la battuta a Sinner. Non ci riesce: l’azzurro serve bene ed è 6-0.

Nei primi due turni di servizio del secondo set l’ex vincitore degli US Open deve salvare nel complesso cinque palle break. Poi, sul 2-2, di chance per Sinner ne arrivano altre tre, ed è alla terza che Medvedev commette il doppio fallo che manda il numero 1 del mondo avanti. Improvvisamente arriva un passaggio a vuoto di Sinner, uno da tre palle del 4-4 consecutive per il russo. Il classe 2001 di Sesto Pusteria le annulla tutte, l’ultima con una bella palla corta, e lo stesso fa con la quarta che è successiva. Il 5-3 arriva, e ancora con un dropshot Jannik guadagna il primo match point, che viene trasformato perché l’ultima palla Medvedev la spedisce a metà rete.

Nel breve volgere del match, per Sinner è ottima, al solito, la percentuale di punti vinti sulla seconda di servizio (63%, 12/19, contro l’8/25 pari al 32% di Medvedev). Non facile inquadrare realmente la partita: il numero 1 al mondo solido come al suo solito, il russo in versione decisamente dimessa.