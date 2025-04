Jannik Sinner rinvia il ritorno agli allenamenti. Cresce l’attesa a Montecarlo

Jannik Sinner non si allenerà nella giornata odierna a Montecarlo, come invece ci si aspettava alla vigilia. Il numero 1 del mondo sarebbe potuto tornare ufficialmente in campo, in un circolo riconosciuto e contro un avversario tesserato, a partire da lunedì 14 aprile, ma anche oggi non muoverà i primi passi sulla terra rossa del Principato, come riportato da Sky.

Il fuoriclasse ha infatti deciso di proseguire il proprio lavoro in palestra, concentrandosi sul completamento della preparazione fisica prima di esibirsi in pubblico con la racchetta in mano. Se ne riparlerà forse domani al Montecarlo Country Club, di sicuro gli appassionati stanno scalpitando per ammirare l’azzurro nel suo habitat naturale.

La squalifica di tre mesi sta ormai per terminare: Jannik Sinner dovrà restare fermo fino al 4 maggio e tornerà in scena in occasione degli Internazionali d’Italia, che incominceranno il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il nostro portacolori è già certo di rientrare da numero 1 del mondo, visto che Carlos Alcaraz e Alexander Zverev non potranno colmare il distacco prima dell’evento nella Capitale.