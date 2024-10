Sci alpino, Goggia e Nicol Delago si allenano in Val Senales: corsa contro il tempo verso la Coppa del Mondo

Prosegue il percorso di recupero dai rispettivi infortuni per Sofia Goggia e Nicol Delago, convocate a scopo riabilitativo dallo staff tecnico per allenarsi sulle nevi della Val Senales da oggi a venerdì 18 ottobre. Le due velociste azzurre verranno affiancate dagli allenatori Luca Agazzi e Giovanni Feltrin, quando mancano due mesi al debutto stagionale di Beaver Creek (14-15 dicembre).

Goggia si era fatta male il 5 febbraio riportando una grave frattura a tibia e malleolo, mentre Delago si è procurata la frattura scomposta della clavicola destra a metà settembre dopo una caduta a Ushuaia. Tempi di recupero accorciati per Nicol, rispetto ai due mesi inizialmente previsti in seguito all’intervento chirurgico, con la sorella maggiore di Nadia che può già cominciare a sciare in preparazione della Coppa del Mondo.

Presenti in Val Senales per questo periodo di allenamento anche Beatrice Sola, Martina Peterlini e Marta Rossetti del team di slalom femminile di Coppa del Mondo. Le tre specialiste dei pali stretti verranno seguite in questi giorni sulle nevi altoatesine dall’allenatore responsabile Roberto Lorenzi e dal tecnico Giancarlo Bergamelli.

Il calendario del Circo Bianco si aprirà come di consueto con il gigante di Sölden (Austria) nel weekend 26-27 ottobre sul ghiacciaio Rettenbach, per poi proseguire a metà novembre con lo slalom speciale di Levi in Finlandia.