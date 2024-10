MotoGP, Marc Marquez svetta nel warm-up a Phillip Island. Bene Bagnaia, 4° Martin

La Ducati a fare la voce grossa, come prevedibile. Ma a Philip Island chi va a registrare il miglior tempo nel warm-up è Marc Marquez, che si propone come candidato al successo partendo dalla seconda casella di partenza.

Il promesso sposo della Ducati ufficiale nel 2025 ha fatto registrare un crono di 1’27”812, ma l’impressione che si è avuta nei 10 minuti di ‘riscaldamento’ è che non è l’unico a poter tenere un ritmo incalzante del genere. Anche Pecco Bagnaia, secondo a 47 millesimi, Enea Bastianini, terzo a +0.228, e Jorge Martin, quarto a +0.276, hanno avuto costantemente un ritmo sull’1’28” molto basso.

Un Bagnaia che voleva provare subito a dimostrare qualcosa, in cui sembrava voler capire dove poter spingere la propria moto. E apparso anche un pochino nervoso, dopo essersi toccato con Aleix Espargaro (Aprilia) con i due che si sono mandati vicendevolmente a quel paese.

Ultimo tempo per Marco Bezzecchi, che ha pensato più che altro a come doversi comportare per imboccare la corsia del long lap penalty nella maniera più veloce: l’alfiere della VR46 è infatti stato penalizzato per l’incidente di ieri con Maverick Viñales. Assente invece Pedro Acosta, che non sarà della gara a causa della caduta della Sprint Race.

LA CLASSIFICA DEL WARM UP DI MOTOGP A PHILLIP ISLAND

1 93 M.Marquez 1’27.812

2 1 F.Bagnaia +0.047

3 23 E.Bastianini +0.228

4 89 J.Martin +0.270

5 43 J.Miller +0.276

6 49 F.Di Giannantonio +0.303

7 33 B.Binder +0.307

8 21 F.Morbidelli +0.337

9 12 M.Viñales +0.513

10 20 F.Quartararo +0.621

11 41 A.Espargaro +0.839

12 25 R.Fernandez +0.842

13 10 L.Marini +0.843

14 5 J.Zarco +0.981

15 37 A.Fernandez +1.025

16 73 A.Marquez +1.041

17 30 T.Nakagami +1.044

18 36 J.Mir +1.102

19 42 A.Rins +1.291

20 32 L.Savadori +2.473

21 72 M.Bezzecchi +2.546