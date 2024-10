MotoGP, Marc Marquez: “Ho rischiato ed è andata bene: sapevo di avere meno da perdere di Martin”

Marc Marquez centra la 62a vittoria della sua carriera, la terza in questa stagione e vince sull’amato circuito di Phillip Island il Gran Premio d’Australia. Nonostante una partenza sfortunata e difficile, il Cabroncito ha trovato una rimonta fantastica e ha vinto il duello appassionante con Jorge Martin nel finale.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Questo weekend mi sono trovato molto bene, ma soprattutto oggi in gara avevo veramente un grande passo. Non mi aspettavo di vincere dopo l’errore commesso subito in partenza, non mi aspettavo di prendere Martin perché lui era molto forte, ma ho deciso di non risparmiare la gomma, andare a tutta e vedere dove sarei arrivato. Quell’inconveniente alla partenza mi ha fatto fare una rimonta fantastica piena di rischi”.

Sulla gestione avuta dietro a Martin: “Quando ero dietro di lui ero comodo, avevo un buon passo e rimanevo tranquillamente a due/tre decimi. Mi sentivo sicuro, mi sentivo di avere il passo, ma quello che ho provato a fare è non usare molto la gomma dietro che avevo usato all’inizio e quando sono arrivato davanti già mi iniziava a partire, mentre Pecco e Jorge erano ancora molto stabili. Alla fine abbiamo preso un rischio all’inizio, ma lui aveva più da perdere di me e quindi l’ho attaccato. Le mie vittorie in Australia sono state tutte così: sono rimasto in gruppo per gran parte della gara e ho fatto l’attacco decisivo quando mancavano tre o quattro giri e anche oggi è andata in questa maniera”.

Sul feeling con Phillip Island: “Storicamente ci sono circuiti che vanno meglio e quelli che vanno peggio: questo solitamente è uno di quelli che va meglio. Quando fai fatica con uno stile di curva, fai fatica per tutta la carriera, quando sei forte in uno stile di curva, lo sei per tutta la carriera. Dobbiamo cercare di essere un po’ più forte nelle curve verso destra, ma va bene così”.

Un’ultima battuta sulla partenza: “La partenza? Quando ho sentito la gomma fumare ho capito che era la visiera a strappo che avevo tolto… Per fortuna poi è andato tutto bene“.