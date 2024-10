MotoGP, GP Giappone 2024: orari prove libere 4 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Domani, venerdì 4 ottobre, primo giorno di prove libere del GP del Giappone, sedicesimo round del Motomondiale 2024. Sul circuito di Motegi, di proprietà della Honda, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Una pista che necessiterà di grande stabilità in frenata e inserimento di curva, per fare la differenza in trazione.

Fari puntati su Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, secondo nel Mondiale di MotoGP, dovrà subito rispondere presente per quanto è accaduto nelle ultime uscite. L’appuntamento di Mandalika è stato tra luci e ombre per Pecco, con l’affermazione nella Sprint Race e il terzo posto lontano dallo spagnolo Jorge Martin, leader del campionato.

Il piemontese è a -21 dall’iberico e cercherà di incamerare i 37 punti a disposizione in questo fine-settimana per cercare di mettere pressione al suo avversario e provocarne degli errori. Vedremo se nella partita per la vittoria di tappa ci saranno anche lo spagnolo Marc Marquez ed Enea Bastianini, non ancora tagliati fuori dal discorso iridato, ma comunque distanti.

Il venerdì del GP del Giappone sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di domani, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

GP GIAPPONE 2024 MOTOGP

Venerdì 4 ottobre (orari italiani)

Ore 2.00-2.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 2.50-3.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.45-4.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 6.15-6.50 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 7.05-7.45 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 8.00-09.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) trasmetteranno la diretta tv il venerdì in Giappone. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre categorie.

Diretta streaming: L'appuntamento giapponese potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l'App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it.

