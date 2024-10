A che ora Sinner-Djokovic al Six Kings Slam? Programma esatto, tv, streaming

Domani, a partire dalle 18.30 italiane, Jannik Sinner sarà in campo per le semifinali del Six Kings Slam, torneo di esibizione ricchissimo di scena a Riad (Arabia Saudita). Il n.1 del mondo ha preso letteralmente a pallate Daniil Medvedev (n.5 del ranking), imponendosi con lo score di 6-0 6-3 e affronterà nel penultimo atto il serbo Novak Djokovic.

Una splendida prestazione sul veloce indoor saudita per Jannik che ha impressionato per continuità di rendimento al cospetto di un avversario non in grado di tenere il ritmo. Ci sarà ora l’incrocio con Djokovic, rivincita della Finale di Shanghai di domenica scorsa, vinta dal pusterese in due parziali. Vedremo se Nole avrà la forza di contrapporsi alle qualità di Jannik.

Un incrocio affascinante tra due modi simili di intendere il tennis, con Sinner che ha preso ispirazione dal modo di giocare dell’asso balcanico, chiaramente con alcune variazioni tipiche del suo modo di stare in campo. Djokovic, dal canto suo, cercherà di trovare le soluzioni per mettere in difficoltà il giocare italiano nel loro nono incrocio, con bilancio dei precedenti sul 4-4.

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valida per la seconda giornata dell'esibizione Six Kings Slam 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva quest'oggi a partire dalle 18.30 italiane

