Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria al Six Kings Slam? Assegno da record del mondo: Slam doppiati

Jannik Sinner ha letteralmente sbancato, vincendo il Six King Slam e guadagnando i sei milioni di dollari garantiti al vincitore del torneo di esibizione andato in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Il numero 1 del mondo ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’avvincente finale tra i due migliori giocatori del circuito in questo momento, riuscendo in una prodigiosa rimonta dopo aver perso il primo set al tie-break e imponendosi con il punteggio di 6-7(5), 6-3, 6-3 dopo due ore e ventuno minuti di battaglia.

Il fuoriclasse altoatesino ha annichilito il numero 2 del ranking ATP, riuscendo a reagire dopo le difficoltà iniziali e poi trovando sempre il break risolutore nei due successivi parziali nonostante i colpi violentissimi del grande rivale iberico. L’azzurro ha così avuto la meglio su Carlos Alcaraz per la prima volta nel corso di questa stagione, dopo aver perso tre precedenti (anche se il risultato odierno non entrerà ufficialmente nelle statistiche del circuito maggiore).

Il tennis offerto dal 23enne è stato davvero sontuoso, degno di un giocatore capace di vincere due Slam in questa annata agonistica (Australian Open e US Open) al cospetto del trionfatore degli altri due tornei più importanti (Wimbledon e Roland Garros). Nel giro di quattro giorni ha avuto la meglio sul russo Daniil Medvedev, sul serbo Novak Djokovic e su Carlos Alcaraz: nell’ordine i numeri 5, 4 e 2 del mondo si sono dovuto inchinare di fronte al talento dell’azzurro.

Jannik Sinner si era già garantito un gettone di partecipazione pari a 1,5 milioni di dollari, identico per tutti i sei giocatori che sono stati invitati a questa appassionante kermesse. Il trionfo odierno gli ha assicurato un assegno complessivo di 6 milioni di dollari (circa 5,52 milioni di euro), ovvero una somma superiore rispetto ai premi guadagnati per i sigilli nei due Slam (2,2 milioni di dollari agli Australian Open e 3,6 milioni di dollari agli US Open).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER AL SIX KINGS SLAM

6 milioni di dollari (circa 5,52 milioni di euro).