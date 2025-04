Maverick Viñales perde il podio in Qatar: il motivo della penalità ed il nuovo ordine d’arrivo

Epilogo beffardo a Lusail per Maverick Viñales, declassato al 14° posto dagli steward dopo aver trascinato la KTM ad un clamoroso podio nel Gran Premio del Qatar 2025, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP. L’ex pilota spagnolo dell’Aprilia ha ricevuto una sanzione molto pesante, scontando una penalità di 16 secondi sul suo tempo finale per pressione irregolare delle gomme.

Il trentenne nativo di Figueres, unico centauro capace di vincere con tre case diverse in MotoGP, ha sognato addirittura il colpaccio sulla pista di Lusail guidando la corsa per cinque giri prima di cedere il passo alla Ducati di un devastante Marc Marquez, che ha fatto letteralmente il vuoto nella fase finale della gara grazie ad una gestione impeccabile degli pneumatici.

Viñales, secondo all’arrivo con un distacco inferiore ai 3 secondi dal leader del campionato, è stato retrocesso dunque in 14ma posizione facendo scalare di un gradino in alto tanti piloti tra cui gli italiani Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, promossi rispettivamente in seconda e terza piazza. Da segnalare anche il significativo quarto posto del francese Johann Zarco con la Honda.

BREAKING Maverick Viñales demoted to P14 after receiving a 16-second penalty due to low tyre pressure#QatarGP pic.twitter.com/67WSkClT1L — MotoGP™ (@MotoGP) April 13, 2025

ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GP QATAR 2025

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’29.186 171.1

2 16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’33.721 170.8 4.535

3 13 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’35.681 170.7

4 11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’35.854 170.7 6.668

5 10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’36.670 170.6 7.484

6 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’38.950 170.5 9.764

7 8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’42.081 170.2 12.895

8 7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’43.405 170.2 14.219

9 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’43.554 170.1 14.368

10 5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’44.323 170.1 15.137

11 4 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’46.645 169.9 17.459

12 3 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’46.749 169.9 17.563

13 2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’46.818 169.9 17.632

14 20 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’30.986 171.0 1.800 (penalizzato di 16″)

15 1 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’47.944 169.8 18.758

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’55.526 169.3

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’56.111 169.3 26.925

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 42’07.372 168.5 38.186

Non classificati

1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 24’46.391 169.3 9 giri

7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 24’48.271 169.1 9 giri

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 23’08.743 167.3 10 giri

43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 18’02.960 160.9 13 giri