Basket, la Virtus Bologna fa visita al Partizan Belgrado in Eurolega. Serve un’impresa per centrare la prima vittoria stagionale

Seconda trasferta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna. Dopo aver fatto visita all’AS Monaco, infatti, i bianconeri sono attesi dall’inferno di Belgrado dove domani sera alle ore 20:30 affronteranno il Partizan di coach Zeljko Obradovic nella quinta giornata della regular season 2024-2025.

Le V-nere sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale in Europa, con un bilancio finora negativo di quattro sconfitte in altrettante partite fin qui disputate che ha relegato la compagine bolognese all’ultimo posto in classifica dietro anche all’Olimpia Milano che ha un record di 1-3. Eppure i bianconeri in un paio di occasioni hanno lottato per 40’ perdendo in volata contro l’ASVEL Villeurbanne (87-85) e contro lo Zalgiris Kaunas (68-71), con Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier ultimi ad arrendersi del gruppo agli ordini di coach Luca Banchi. Si attende ancora la miglior versione di Will Clyburn arrivato in estate per provare a scalare la gerarchia continentale, mentre sotto il ferro Ante Zizic fatica a farsi strada contro i pari-ruolo delle altre squadre con ‘Momo’ Diouf che si è ben inserito nonostante sia al debutto in Eurolega. Discorso diverso invece in Serie A, con la Virtus Bologna ancora imbattuta dopo tre giornate con però una partita da recuperare contro Tortona non disputata a causa dell’emergenza meteo che ha colpito l’Emilia-Romagna.

Il Partizan Belgrado guidato in panchina dal ‘santone’ Zeljiko Obradovic ha iniziato la stagione in Europa con due ko consecutivi, a cui hanno fatto seguito altrettante vittorie contro Bayern Monaco (86-78) e Maccabi Tel Aviv (79-91) che li colloca attualmente all’ottavo posto in graduatoria. Tra le fila dei bianconeri serbi anche Gabriel ‘Iffe’ Lundberg, che si ritrova ad affrontare subito il suo passato dopo aver difeso i colori della Virtus nella stagione passata (Match-winner proprio nella vittoria bolognese a Belgrado dello scorso anno) insieme ad un’altra vecchia conoscenza del nostro basket ovvero Brandon Davies (ex Olimpia Milano) al pari di Tyrique Jones (centro con un trascorso alla Carpegna Prosciutto Pesaro). Sterling Brown è la guardia tiratrice pronta ad armare il braccio insieme a Lundberg (14.5 punti di media per lui finora), con Vanja Marikonvic e Carlik Jones a dare man forte ai compagni nelle posizioni di ali. Frank Nktilina si farà trovare a disposizione in uscita dalla panchina, con Duane Washington ed Isiah Mike a completare un roster competitivo che punta a centrare i playoff. Nella Lega Adriatica il Partizan guida la classifica da imbattuto, con cinque affermazioni nelle giornate disputate finora.