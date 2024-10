Bagnaia si prende una pole di forza nel GP di Thailandia. Martin cade, ma limita i danni

Bagnaia ruggisce in Thailandia! Pecco per la prima volta si prende la pole position nel Gran Premio di Buriram con un giro che rasenta la perfezione in 1:28.700 (record della pista) davanti a Enea Bastianini e a Jorge Martin che cade mentre stava facendo il secondo tentativo. Apre la seconda fila Marco Bezzecchi, poi Marc Marquez e Fabio Quartararo. Comincia con il piede giusto per il piemontese un weekend cruciale per la corsa al Mondiale.

Dal Q1 riescono ad approdare in Q2 i due Fabio: Quartararo e Di Giannantonio. Il pilota della VR46 fa subito al primo tentativo un buon tempo in 1:29.651, un tempo che viene ulteriormente tirato giù al secondo tentativo in 1:29.429. Capolavoro invece quello del francese che prima rischia di cadere, poi si rimette in assetto e fa 1:29.409. Viene quindi beffato Binder che era uno dei principali favoriti per l’entrata nei primi due: il sudafricano non va oltre all’1:29.535.

Il Q2 comincia fortissimo per Bagnaia e Martin con Pecco che inizialmente fa il miglior tempo con 1:29.331, che viene ulteriormente migliorato al secondo tentativo in 1:29.076. Martinator comunque resta vicino a 54 millesimi, mentre sono più lontani Marquez a 0″310 e Bastianini a 0″478.

Al secondo tentativo fa ancora la voce grossa il tre volte Campione del Mondo con un giro da urlo in 1:28.700 precedendo il suo compagno di squadra Enea Bastianini di 0″232. La notizia principale riguarda però le cadute di Marquez prima e di Martin poi: non riusciranno quindi ad andare oltre rispettivamente alla quinta e alla terza posizione. Apre la seconda fila invece un ottimo Marco Bezzecchi che conferma gli ottimi segnali di ieri. Chi cade è anche Morbidelli che partirà decimo: un rimpianto perché stava facendo un gran tempo.

LA CLASSIFICA DELLA Q2

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’28.700 6 8 333.3

2 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’28.932 6 9 0.232 0.232 334.3

3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’29.130 3 5 0.430 0.198 334.3

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’29.324 4 9 0.624 0.194 330.2

5 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’29.386 3 5 0.686 0.062 333.3

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q2 1’29.408 8 9 0.708 0.022 334.3

7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q2 1’29.419 8 9 0.719 0.011 340.6

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’29.435 5 5 0.735 0.016 330.2

9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’29.527 9 9 0.827 0.092 327.2

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’29.628 8 8 0.928 0.101 333.3

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’29.736 3 5 1.036 0.108 335.4

12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’29.797 8 8 1.097 0.061 335.4