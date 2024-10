Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2024: Bagnaia pole e record della pista. Bastianini davanti a Martin

Sono andate in archivio le qualifiche del GP di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Buriram i centauri hanno spinto al limite in cerca della miglior performance possibile, che potesse garantire loro una posizione privilegiata in griglia di partenza sia per la Sprint Race (ore 10.00 italiane) di oggi che per il GP di domani.

Era interessante comprendere se Francesco Bagnaia sarebbe riuscito a fare dopo le iniziali difficoltà delle prove libere di ieri. Pecco nel day-1 non avev iniziato bene, prendendo una strada sull’assetto sbagliata. Nel corso delle pre-qualifiche la situazione sembrava migliorata. Avere uno start nella prima fila era determinante per riuscire a imporre il proprio ritmo, specie su un tracciato su cui non è semplice sorpassare.

Una p.1 in cui Jorge Martin era tra i candidati alla pole per quanto fatto vedere in termini di continuità. La consistenza dello spagnolo è ormai un marchio di fabbrica in questa stagione e la sua capacità di essere esplosivo al tempo stesso era da temere in vista del time-attack. C’era curiosità anche su eventuali inserimenti da parte di Marc Marquez e di Enea Bastianini, con l’asso nativo di Cervera in grande spolvero nel corso delle pre-qualifiche.

Un super Pecco Bagnaia è andato a prendersi la pole-position, andando a stabilire il nuovo record della pista. In prima fila con lui ci saranno Enea Bastianini con l’altra Ducati ufficiale e Jorge Martin con la Ducati Pramac, nonostante una caduta nell’ultimo tentativo. In seconda fila, troviamo Marco Bezzecchi, Marc Marquez, caduto anch’egli, e uno straordinario Fabio Quartararo con la Yamaha.

GRIGLIA DI PARTENZA GP THAILANDIA MOTOGP 2024

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Enea Bastianini (Ducati)

3. Jorge Martin (Ducati)

4. Marco Bezzecchi (Ducati)

5. Marc Marquez (Ducati)

6. Fabio Quartararo (Yamaha)

7. Pedro Acosta (GasGas)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Alex Marquez (Ducati)

10. Maverick Vinales (Aprilia)

11. Franco Morbidelli (Ducati)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Brad Binder (KTM)

14. Aleix Espargaró (Aprilia)

15. Jack Miller (KTM)

16. Augusto Fernandez (GasGas)

17. Alex Rins (Yamaha)

18. Takaaki Nakagami (Honda)

19. Joan Mir (Honda)

20. Raul Fernandez (Aprilia)

21. Luca Marini (Honda)

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTOGP 2024

Q2:

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’28.700 6 8 333.3

2 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’28.932 6 9 0.232 0.232 334.3

3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’29.130 3 5 0.430 0.198 334.3

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’29.324 4 9 0.624 0.194 330.2

5 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’29.386 3 5 0.686 0.062 333.3

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q2 1’29.408 8 9 0.708 0.022 334.3

7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q2 1’29.419 8 9 0.719 0.011 340.6

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’29.435 5 5 0.735 0.016 330.2

9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’29.527 9 9 0.827 0.092 327.2

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’29.628 8 8 0.928 0.101 333.3

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’29.736 3 5 1.036 0.108 335.4

12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’29.797 8 8 1.097 0.061 335.4

Q1:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.406 8 9 331.2

2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’29.429 7 8 0.023 0.023 332.3

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.535 6 9 0.129 0.106 330.2

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.568 7 8 0.162 0.033 336.4

5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.773 3 8 0.367 0.205 331.2

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’29.828 6 8 0.422 0.055 332.3

7 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.835 9 9 0.429 0.007 328.2

8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’29.903 8 8 0.497 0.068 328.2

9 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.045 8 8 0.639 0.142 334.3

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’30.102 7 9 0.696 0.057 330.2

11 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’30.137 3 8 0.731 0.035 333.3

12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’30.592 5 6 1.186 0.455 335.4