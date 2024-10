LIVE Moto2, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Ogura per timbrare il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata – La cronaca delle qualifiche di ieri

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram andrà in scena una gara che, numeri alla mano, potrebbe già assegnare il titolo iridato ad Ai Ogura.

La corsa prenderà il via alle ore 07.15 italiane, ci attende una prova all’insegna dell’equilibrio assoluto. Dalla prima casella dello schieramento di partenza scatterà Ai Ogura (Boscoscuro MT). In prima fila con lui prenderanno posto lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) secondo e il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 74. Quarto posto per Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) quinto per lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a pari merito con il ceco Filip Salac (Kalex Elf Marc VDS).

Il Gran Premio di Thailandia metterà sul piatto 25 punti fondamentali per la corsa al titolo. La situazione, al momento, vede Ai Ogura ad un passo dal trionfo finale con 241 punti contro i 176 di Aron Canet ed i 175 di Fermin Aldeguer e Sergio Garcia.

La gara scatterà alle ore 07.15 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della corsa, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2 a Buriram. Buon divertimento!