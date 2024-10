MotoGP, orari warm-up e gara GP Thailandia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, domenica 27 ottobre, il Chang International Circuit di Buriram sarà teatro del Gran Premio di Thailandia 2024, diciottesima e terzultima tappa stagionale del Motomondiale. Focus sulla sfida per il titolo in MotoGP tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati da 22 punti in favore dello spagnolo nella classifica generale dopo la Sprint odierna.

Pecco, terzo nella mini-gara del sabato, scatterà dalla pole position con un solo obiettivo possibile per continuare ad inseguire il sogno del terzo Mondiale consecutivo nella classe regina: la vittoria. Il torinese non può più permettersi di lasciare per strada altri punti ed è ormai costretto a battere sistematicamente Martin da qui a Valencia per ribaltare la situazione.

Enea Bastianini, secondo in griglia e vincitore della Sprint Race, potrebbe diventare un ago della bilancia nella sfida iridata tra i due grandi protagonisti della stagione, mentre Marc Marquez non sembra in grado di impensierire i primi tre ducatisti per quanto visto sin qui nel weekend thailandese.

Le tre gare odierne del Motomondiale a Buriram verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Sarà inoltre possibile vedere tutte le corse in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP THAILANDIA MOTOGP 2024

Domenica 27 ottobre

Ore 4.40 Warm-up MotoGP a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 6.00 Gara Moto3 a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 7.15 Gara Moto2 a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.00 Gara MotoGP a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 11.00, di Moto2 alle 12.10 e di MotoGP alle 13.55.