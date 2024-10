Moto2, Ai Ogura piazza la pole a Buriram e vede il titolo, ottimo 4° Arbolino nonostante il dolore alla gamba

Ai Ogura si mette nelle condizioni migliori per festeggiare il suo titolo già domani. Il giapponese, leader della classifica iridata, infatti, ha messo a segno la pole position del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram abbiamo assistito ad una delle qualifiche più emozionanti della stagione, con l’equilibrio che ha letteralmente regnato sovrano. I distacchi, dopotutto, sono stati minimi. I primi 3 sono racchiusi in appena 74 millesimi, mentre i primi 10 sono in poco più di 3 decimi (+0.305).

Come detto, però, è stato il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a far segnare la pole position sulla pista thailandese con il tempo di 1:34.728 piazzato a pochi minuti dalla conclusione, risultando poi irraggiungibile per tutti i rivali. In prima fila con lui prenderanno posto lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) secondo ad appena 51 millesimi dal nipponico e il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 74.

Grandissimo equilibrio a Buriram, come viene confermato dal quarto posto di Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a soli 138 millesimi, nonostante il dolore alla gamba sinistra lesionata dopo l’incidente di ieri, quindi è quinto lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 143 a pari merito con il ceco Filip Salac (Kalex Elf Marc VDS).

Dalla settima alla decima posizione, invece, un poker spagnolo. Lo apre Albert Arenas (Kalex Gresini) settimo a 190 millesimi dalla vetta, quindi ottavo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 208, quindi nono Sergio Garcia (Boscoscuro MT) a 284 e decimo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 305. Si ferma in 18a posizione. infine, Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 930. Ricordiamo che non è presente all’evento l’infortunato Celestino Vietti.

Ora la Moto2 si rimbocca le maniche in vista della gara di domani che prenderà il via alle ore 07.15 italiane, le ore 12.15 locali che metterà sul piatto 25 punti fondamentali per la corsa al titolo. La situazione, al momento, vede Ai Ogura ad un passo dal trionfo finale con 241 punti contro i 176 di Aron Canet ed i 175 di Fermin Aldeguer e Sergio Garcia.