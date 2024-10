Griglia di partenza F1, GP USA 2024: Norris precede Verstappen. Sainz e Leclerc in seconda fila

Calato il sipario sulle qualifiche del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, in Texas, si è tenuto un time-attack appassionante su una delle piste più difficili e complete del campionato. Complesso, infatti, per i piloti riuscire a mettere insieme il giro perfetto e, nello stesso tempo, non semplice per i tecnici trovare la messa a punto ideale.

Un fine-settimana particolare, perché la variante della Sprint Race ha inciso sul format abituale. Le squadre non hanno potuto lavorare seguendo il solito programma per via di un solo turno di prove libere, che ha preceduto le qualifiche della Sprint e la gara del sabato, a precedere a sua volta quest’ora dedicata alla definizione dello schieramento di partenza del GP.

Ci si chiedeva cosa avrebbe fatto la Ferrari, visti i problemi emersi nello sfruttamento delle gomme soft. Un dato frutto di quanto ottenuto nel day-1, dove invece le Rosse erano state molto convincenti con le mescole medie e soft. Di sicuro, un circuito complicato per la SF-24, tenuto conto dei curvoni veloci che lo caratterizzano e sovente complicati da “digerire” dalla vettura di Maranello. Il pensiero va alla criticità del bouncing.

La pole-position, dunque, è andata alla McLaren di Lando Norris a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc hanno concluso in seconda fila. Di seguito la griglia:

GRIGLIA DI PARTENZA GP USA F1 2024

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Sergio Perez (Red Bull)

11. Yuki Tsunoda (RB)

12. Nico Hulkenberg (Haas)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Franco Colapinto (Williams)

17. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Zhou Guanyu (Kick Sauber)

20. Liam Lawson (RB) *Penalizzato per sostituzione di tutti gli elementi della power unit.

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP USA F1 2024

Q3:

1 Lando Norris McLaren 1:32.330

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.031

3 Carlos Sainz Ferrari +0.322

4 Charles Leclerc Ferrari +0.410

5 Oscar Piastri McLaren +0.620

6 George Russell Mercedes – –

7 Pierre Gasly Alpine +0.688

8 Fernando Alonso Aston Martin +0.979

9 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.151

10 Sergio PerezRed Bull Racing – –

Q2:

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.584

2 Carlos Sainz Ferrari +0.252

3 Lando Norris McLaren +0.267

4 Charles LeclercFerrari +0.378

5 Sergio PerezRed Bull Racing +0.436

6 Oscar Piastri McLaren +0.473

7 George Russell Mercedes +0.558

8 Pierre Gasly Alpine +0.578

9 Fernando Alonso Aston Martin +0.845

10 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.890

11 Yuki Tsunoda RB +0.922

12 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.960

13 Esteban OconAlpine +1.013

14 Lance Stroll Aston Martin +1.175

15 Liam LawsonRB – –

Q1:

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.046

2 Charles Leclerc Ferrari +0.195

3 Liam Lawson RB +0.293

4 George Russell Mercedes +0.490

5 Pierre Gasly Alpine +0.504

6 Carlos Sainz Ferrari +0.510

7 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.518

8 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.555

9 Sergio PerezRed Bull Racing +0.565

10 Lando Norris McLaren +0.570

11 Yuki Tsunoda RB +0.749

12 Oscar Piastri McLaren +0.818

13 Fernando Alonso Aston Martin +0.927

14 Esteban Ocon Alpine +0.940

15 Lance Stroll Aston Martin +0.987

16 Alexander Albon Williams +1.005

17 Franco Colapinto Williams +1.016

18 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.106

19 Lewis Hamilton Mercedes +1.108

20 Zhou Guanyu Kick Sauber +1.182