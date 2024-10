Ordine d’arrivo F1, GP USA 2024: tripudio Ferrari! Leclerc vince davanti a Sainz! Penalizzato Norris

Stasera è andato in scena il GP degli USA 2024, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente circuito texano, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

Charles Leclerc ha vinto il GP degli USA, rendendosi protagonisti di una manovra spettacolare in partenza: il monegasco della Ferrari è infatti scattato brillantemente dalla quarta piazzola, ha approfittato del duello tra Max Verstappen e Lando Norris, è entrato brillantemente all’interno di curva 1 e si è preso di forza la testa della gara, non lasciandola più se non in occasione del pit-stop. Prova davvero maiuscola da parte del 27enne, apparso decisamente spumeggiante in Texas dopo la Sprint Race di ieri.

Charles Leclerc ha conquistato il terzo successo stagionale dopo quelli timbrati a Montecarlo e a Monza, si tratta della decima apparizione sul podio (da annotare anche due secondi posti e cinque terzi posti) per l’alfiere della Scuderia di Maranello in questa annata agonistica. La Ferrari ha firmato una splendida doppietta grazie al secondo posto di Carlos Sainz, si tratta del secondo uno-due nel 2014 per le Rosse dopo quella siglata in Australia quando fu lo spagnolo a imporsi.

Lando Norris e Max Verstappen hanno dato vita a un bel duello per il terzo posto durante la parte conclusiva del Gran Premio. Il pilota della McLaren ha operato il sorpasso nel corso del quartultimo giro con una manovra di forza, che è finita nel mirino dei commissari. Il britannico è stato penalizzato di cinque secondi: è giunto sul traguardo in terza posizione con 4” di margine su Verstappen e dunque ha chiuso al quarto posto dietro al tre volte Campione del Mondo.

Oscar Piastri ha concluso al quinto posto con la McLaren, precedendo la Mercedes di George Russell (sesto) e la Red Bull di Sergio Perez (settimo). In top-10 anche Nico Hulkenberg (ottavo con la Haas), il rientrante Liam Lawson (nono con la RB) e l’argentino Franco Colapinto (decimo con la Williams).

Lewis Hamilton era finito nelle ghiaia nella fase iniziale di gara, causando anche l’ingresso in pista della safety car. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP degli USA, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Austin. Si tornerà in pista il prossimo fine settimana per il GP del Messico.

ORDINE D’ARRIVO GP USA F1 2024

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren), penalizzato di cinque secondi

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. Nico Hulkenberg (Haas)

9. Liam Lawson (RB)

10. Franco Colapinto (Williams)

11. Kevin Magnussen (Haas)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Yuki Tsunoda (RB)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

18. Esteban Ocon (Alpine)

19. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

Rit. Lewis Hamilton (Mercedes)

RISULTATI E CLASSIFICA GP USA F1 2024

1 Charles LeclercFerrari Leader 1

2 Carlos SainzFerrari +8.562 1

3 Max VerstappenRed Bull Racing +19.412 1

4 Lando NorrisMcLaren +20.354 1

5 Oscar PiastriMcLaren +21.921 1

6 George RussellMercedes +56.295 1

7 Sergio PerezRed Bull Racing +59.072 1

8 Nico HulkenbergHaas F1 Team +62.957 1

9 Liam LawsonRB +70.563 1

10 Franco ColapintoWilliams +71.979 1

11 Kevin MagnussenHaas F1 Team +79.782 2

12 Pierre GaslyAlpine +90.558 1

13 Fernando AlonsoAston Martin 1 L 1

14 Yuki TsunodaRB 1 L 1

15 Lance StrollAston Martin 1 L 1

16 Alexander AlbonWilliams 1 L 2

17 Valtteri BottasKick Sauber 1 L 1

18 Esteban OconAlpine 1 L 2

19 Zhou GuanyuKick Sauber 1 L 2

20 Lewis HamiltonMercedes – –

– –