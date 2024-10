F1, Lando Norris si prende la pole ad Austin, battuto Verstappen. Ferrari in seconda fila

La risposta che cercava Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha conquistato la pole-position del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo essere giunto terzo nella Sprint Race odierna, Lando ha trovato un eccellente giro nella Q3 che gli ha permesso di conquistare la sesta p.1 della stagione, aggiornando il dato fermo a 12 anni fa per quanto concerna la scuderia di Woking.

Norris ha fermato i cronometri sul tempo di 1:32.330 a precedere di 0.031 la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e di 0.322 la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, secondo quest’oggi nella Sprint. Seconda fila tutta Rossa, visto il quarto tempo del monegasco Charles Leclerc a 0.410 dalla vertice. Un risultato conseguenza anche dell’incidente nell’ultime battute delle qualifiche di George Russell.

Il pilota della Mercedes si è reso protagonista di una brutta uscita di pista in curva-19, fortunatamente senza conseguenze per lui. Nei fatti, le bandiere gialle hanno reso impossibile al resto dei racing driver poter migliorare il proprio riscontro. Pertanto, Lando ha conservato la pole, nel mentre Verstappen era lanciato su un tempo molto veloce e anche le Ferrari stavano migliorando i loro tempi.

Una sessione molto negativa per la Stella a tre punte, se si considera anche quanto fatto da Lewis Hamilton. Problemi sulla vettura dell’asso nativo di Stevenage, rimasto escluso dopo il primo taglio della Q1 e quindi 19° al termine, anche per un crono cancellato per mancato rispetto dei limiti della pista. Vista la penalità a Liam Lawson, scalato in ultima posizione per la sostituzione della power unit sulla sua Racing Bulls, Lewis risulta 18°. Sorprendente in positivo il francese Pierre Gasly, settimo con l’Alpine a 0.578 dalla p.1, mentre solo decima l’altra RB20 del messicano Sergio Perez, che ha pagato anch’egli per i track-limits.

GRIGLIA DI PARTENZA GP USA F1 2024

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Sergio Perez (Red Bull)

11. Yuki Tsunoda (RB)

12. Nico Hulkenberg (Haas)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Franco Colapinto (Williams)

17. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Zhou Guanyu (Kick Sauber)

20. Liam Lawson (RB) *Penalizzato per sostituzione di tutti gli elementi della power unit.