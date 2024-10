UNA FERRARI DA SOGNO! Leclerc domina il GP degli USA, 2° Sainz: doppietta Rossa e Mondiale costruttori riaperto!

La Ferrari c’è e batte un colpo fortissimo ad Austin! Una doppietta eccezionale nel Gran Premio degli Stati Uniti: Charles Leclerc vince davanti a Carlos Sainz. Una gara frutto di una partenza fenomenale da parte di Charles e proseguita in testa grazie a un passo gara superiore a tutta la concorrenza. Chiude il podio Max Verstappen che esce vincitore da un corpo a corpo fantastico con Lando Norris e lancia un altro segnale nella lotta al Mondiale. Per Leclerc l’ottava vittoria della carriera, la prima al COTA. Risultato che riapre con decisione anche il Mondiale costruttori.

La partenza è favorevolissima alla Ferrari: Norris ha un ottimo spunto, ma lascia lo spazio all’interno a Verstappen che passa il britannico spingendolo all’esterno. Approfitta di questo duello Charles Leclerc che azzecca lo start perfetto, entra deciso nella linea libera all’interno, passa prima Sainz in rettilineo e infila poi in un colpo solo anche Verstappen e Norris, prendendosi la prima posizione. Il monegasco si trova quindi in testa davanti a Verstappen, Sainz e Norris dopo il primo giro.

Sainz che appare decisamente brillante e pimpante, si appiccica a Max e lo attacca in tutti i modi, all’interno e all’esterno, ma in qualche modo il tre volte campione del mondo si difende. Al terzo giro finisce nella ghiaia Lewis Hamilton, autore di un weekend da incubo, e causa così una Safety Car che impedisce a Leclerc di andare in fuga che sembrava. La ripartenza è gestita molto bene dal ferrarista che resta saldamente al comando, mentre Sainz conferma di avere il passo per poter inseguire la Red Bull dell’olandese.

Sainz per un paio di giri lamenta di qualche problema di potenza in uscita di curva e non riesce a rimanere in zona DRS su Verstappen, mentre il ritmo di Leclerc è semplicemente eccezionale: fa la differenza soprattutto nel settore centrale e guadagna tantissimo rispetto al neerlandese, arrivando ad avere più di 10 secondi di vantaggio.

Tra i piloti nelle prime posizioni il primo a fermarsi è Sainz che al 22º giro decide di montare gomma hard per fare undercut e cercare di sorpassare Verstappen. Intento che riesce per la Ferrari: il tre volte campione del mondo si ferma al 26º giro e rientra dietro rispetto al ferrarista. Leclerc “marca” Max, si ferma un giro dopo e torna in pista dietro le due McLaren che allungano lo stint con gomma media. Con gomma fresca Leclerc piuttosto rapidamente riesce a passare Piastri e le Ferrari si mettono in prima e seconda posizione una volta smarcati i pit stop delle due McLaren.

Proprio le McLaren sono molto incisive nella seconda parte della gara con gomma hard: Norris in particolare va forte e recupera tutto il gap su Verstappen, lo va a prendere, ma fa fatica a passare il suo rivale che si difende strenuamente. Max si inventa una resistenza meravigliosa, ma deve cedere al 52º giro. Norris però lo passa andando nettamente lungo in curva 1 e viene messo sotto investigazione per venire poi penalizzato di cinque secondi: l’olandese riesce quindi a salire sul podio.

Leclerc non ha nessuna esitazione e con ritmo straordinario porta in fondo una gara meravigliosa facendo uno-due con Carlos Sainz, mentre terzo è Verstappen davanti alle due McLaren. Fantastica sesta posizione di Russell in rimonta davanti a Perez. A colpire è la zona punti raggiunta da Lawson al ritorno in Formula 1: un nono posto meraviglioso.