LIVE Darderi-Draper, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: serve l’impresa contro il semifinalista degli US Open

DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del 500 di Vienna tra Luciano Darderi e Jack Draper.

L’italo argentino in cerca di un’impresa sul veloce indoor di Vienna, lui che ha sconfitto all’esordio Dominic Thiem, ponendo la parola fine alla carriera del campione degli US Open 2021. In quel match, condizionato anche dall’emotività del contesto, Darderi ha comunque dimostrato di avere un tennis adattabile al cemento indoor. Intanto, con i 50 punti conquistati martedì sera, si è assicurato di chiudere l’anno nei primi 50 giocatori del mondo, lui che partiva quest’anno da prima della 100esima posizione mondiale.

Il rivale è d’eccezione, Jack Draper è salito alla ribalta quest’anno, mantenendo tutto il bene che si diceva di lui. Conquistato il titolo di Stoccarda in finale su Berrettini, il primo della carriera, il britannico ha saputo issarsi fino alla prima semifinale Slam a New York. Peraltro, il mancino suddito della Regina sarebbe ancora in corsa per un posto alle Finals, a patto di uscire come minomo con due finali da Vienna e Parigi.

