LIVE Cobolli-De Minaur, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: vincere per un nuovo salto di qualità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Flavio Cobolli e l’australiano Alex De Minaur. Secondo confronto diretto tra i due dopo la netta affermazione dell’oceanico agli Australian Open dello scorso gennaio. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra il ceco Jakub Mensik ed il serbo Miomir Kecmanovic.

Cobolli, ventiduenne nativo di Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento nella capitale austriaca dopo aver raggiunto i quarti di finale a Pechino ed il secondo turno a Shanghai. Issatosi al numero 31 del ranking ATP l’azzurro è stato anche protagonista del vittorioso girone bolognese di Coppa Davis nel quale ha portato uno dei punti decisivi al team di capitan Volandri. Nel match d’esordio ha sconfitto in due set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Dal canto suo De Minaur, venticinquenne di Sydney, arriva in quel di Vienna alla ricerca del suo miglior tennis dopo aver smaltito l’infortunio post US Open. Battuto a sorpresa dal francese Gaston nei quarti del torneo di Anversa, l’australiano si è imposto nel primo turno in tre parziali sul tedesco Struff. Numero 10 del ranking ATP De Minaur punta al colpo grosso per rientrare nella lista dei qualificati alle ATP Finals.

La sfida di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Flavio Cobolli e l’australiano Alex De Minaur sarà il terzo match sul Campo Centrale dalle 13.30 dopo Darderi-Draper e Dimitrov-Machac, ed inizierà in ogni caso non prima delle 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!