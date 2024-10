Coppa Bernocchi 2024: il percorso ai raggi X. Si ripete sette volte il Piccolo Stelvio

Il mese di ottobre è ricco di appuntamenti in Italia per il ciclismo internazionale. Un lungo avvicinarsi al Giro di Lombardia, l’ultima monumento della stagione, con una serie di gare decisamente avvincenti. Oggi la Coppa Agostoni e domani la Coppa Bernocchi, giunta alla sua edizione numero 105, che avrà come partenza ed arrivo la città di Legnano.

Sarà un percorso di quasi centosettantacinque chilometri, con il Piccolo Stelvio che è sicuramente il punto chiave di questa corsa, visto che verrà anche scalato per ben sette volte. Dopo la partenza da Legnano la prima parte del percorso è abbastanza pianeggiante e il gruppo potrebbe procedere con una velocità elevata.

Si entra poi in un circuito da 16,8 chilometri. Prima di affrontare il Piccolo Stelvio c’è lo strappo di San Pancrazio, una salita di 500 metri, anch’essa ripetuta più volte e che può sicuramente far male a molti corridori. Dopo l’ultimo passaggio sul Piccolo Stelvio, mancheranno trenta chilometri, con i primi dieci che saranno in discesa. Si ritorna dunque verso Legnano, dove è situato il traguardo.

Sicuramente il nome più illustre tra i corridori presenti sarà quello di Remco Evenepoel, che ha già vinto questa corsa nel 2021. Il belga vuole riscattare la delusione del Giro dell’Emilia, dove si è ritirato, e cerca una vittoria per prepararsi al meglio per Il Lombardia. I principali rivali dovrebbero arrivare dalla UAE Team Emirates, con lo svizzero Marc Hirschi che è apparso in ottima forma in quest’ultimo periodo dell’anno.