Coppa Bernocchi 2024: a sorpresa si impone Stan Van Tricht, settimo Alessandro Pinarello

Arriva la fuga (o una parte di essa) nell’edizione numero 105 della Coppa Bernocchi. La seconda tappadel Trittico Lombardo vede un finale concitato nel quale, a Legnano, la spunta il belga Stan Van Tricht. Prima vittoria in carriera di grandissima qualità per il corridore classe 1999 dell’Alpecin-Deceuninck.

Tentativo di cinque uomini dopo una ventina di chilometri dal via che ha preso il largo: all’attacco Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), Stan Van Tricht (Alpecin – Deceuninck), Anthony Perez (Cofidis), Pierre Latour (TotalEnergies) e Alessandro Pinarello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).

Per loro vantaggio che ha superato i 5′ e gruppo che, nonostante il passo dettato dalla Soudal-QuickStep, non è riuscito a recuperare troppo nel circuito legnanese. A muoversi in prima persona è proprio il campione olimpico Remco Evenepoel che prova a ribaltare la situazione, con alla ruota ovviamente il favoritissimo elvetico Marc Hirschi. Davanti nel frattempo il drappello ha perso corridori, con i soli Lemmen, Van Tricht e Pinarello a resistere.

Lemmen ha tentato la sortita solitaria, mentre il gruppo si è ricompattato ancora all’inseguimento dei fuggitivi. Dal plotone sono arrivati al contrattacco Sivakov, Adrià, Powless e Baudin che sono andati a raggiungere i tre attaccanti del mattino. In sette dunque a giocarsi la vittoria e alla fine a spuntarla con le ultime forze rimaste è stato proprio Van Tricht che ha beffato Adrià e Powless, con Pinarello settimo. In top-10 anche Francesco Busatto, decimo.