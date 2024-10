Calendario MotoGP, quando le ultime 4 gare del Mondiale: date, programma, orari, tv

Mancano 4 appuntamenti alla conclusione della stagione della MotoGP: il Mondiale si deciderà nel giro di un mese e mezzo, dato che l’ultima gara, quella del GP della Comunità Valenciana, si correrà il 17 novembre. Il calendario, in precedenza, prevede a cavallo tra fine ottobre ed inizio novembre tre gare consecutive.

Dopo una settimana di pausa, infatti, ci si sposterà in Australia, dove il 19 ottobre si correrà la Sprint Race, seguita dalla gara del giorno successivo. Senza soluzione di continuità, si passerà poi in Thailandia, con la gara breve il 26 e quella classica il 27, infine il 2 e 3 novembre si disputeranno Sprint Race e gara del GP di Malesia.

Con 148 punti ancora sul piatto, sono quattro i piloti ancora aritmeticamente in corsa per il titolo iridato, ovvero lo spagnolo Jorge Martin, primo a quota 392, gli azzurri Francesco Bagnaia, secondo con 382, ed Enea Bastianini, terzo con 313, e l’altro iberico Marc Marquez, quarto a quota 311.

La corsa al titolo, però, è formalmente ridotta ai primi due centauri citati: l’unica cosa certa, al momento, è che la classifica verrà vinta un pilota della Ducati. Bagnaia in Giappone si è riportato a 10 punti dal rivale spagnolo e la lotta è più incerta che mai.

Le Sprint Race e le gare della MotoGP saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ed in diretta streaming su Sky Go e NOW, mentre in chiaro su TV8 HD e tv8.it saranno visibili le Sprint Race in diretta e le gare in differita.

CALENDARIO MOTOGP 2024

GP Australia

19 ottobre 6.00 Sprint Race (13 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

20 ottobre 5.00 Gara (27 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita su TV8 HD

GP Thailandia

26 ottobre 10.00 Sprint Race (13 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

27 ottobre 9.00 Gara (26 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita su TV8 HD

GP Malesia

2 novembre 8.00 Sprint Race (10 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

3 novembre 8.00 Gara (20 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita su TV8 HD

GP Comunità Valenciana

16 novembre 15.00 Sprint Race (13 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

17 novembre 14.00 Gara (27 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita su TV8 HD

PROGRAMMA MOTOGP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, su TV8 HD diretta Sprint Race e differita gare.

Diretta streaming: su Sky Go e NOW, su tv8.it diretta Sprint Race e differita gare.

Diretta Live testuale: OA Sport.