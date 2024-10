Arnaldi-Rune oggi, ATP Parigi-Bercy 2024: orario, dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Debutto di fuoco per Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Per il sanremese, infatti, c’è l’attualmente imprevedibile figura di Holger Rune, dal momento che il danese alterna performance di comunque buon livello a tornei nei quali compie disastri. O entrambe le cose in un solo evento.

A Bercy Rune ha colto il primo grande risultato della sua carriera due anni fa, quando sconfisse in finale Novak Djokovic per vincere il primo, e finora unico, 1000 della sua carriera. Arnaldi arriva qui dopo un anno di sostanziale stabilizzazione, in cui ha vissuto lunghi periodi difficili alternandoli ad altri da picco elevato (Roland Garros, semifinale a Montreal). Primo confronto tra i due, e senz’altro tra quelli di più elevata qualità nel torneo.

Il match tra Matteo Arnaldi e Holger Rune si giocherà domani come terzo sul Campo 1 dalle ore 11:00 dopo Struff-Musetti e Cerundolo-Rublev. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) oppure Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP PARIGI-BERCY 2024 OGGI

Martedì 29 ottobre

Campo 1

Ore 11:00 Struff (GER)-Musetti (ITA) [16]

A seguire Cerundolo (ARG)-Rublev [6]

A seguire Arnaldi (ITA)-Rune (DEN) [13] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) oppure Sky Sport Tennis (203)

