ATP Parigi-Bercy, Mannarino fa fuori Paul. Tsitsipas e Humbert se la cavano

Chiusa la prima giornata del Masters1000 di Parigi-Bercy. L’ultimo di questa caratura che non ha ben portato ai colori italiani: in ventiquattro ore abbiamo salutato Luciano Darderi, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, usciti sconfitti rispettivamente da Tallon Grieksspoor, Alexander Bublik e Nicolas Jarry.

In chiusura di giornata Adrian Mannarino ha fatto felice tutta la Accor Arena: lo stagionato transalpino ha sorpreso Tommy Paul, testa di serie numero 11 del tabellone, giocando un match di livello e approfittando di una giornata pessima con la seconda dell’americano, da 10/30 complessivo.

Se la cava invece Stefanos Tsitsipas: il tennista ellenico ha dovuto rimontare contro Roberto Carballes Baena, che ha avuto accesso al torneo come lucky loser, raggiungendo così il secondo turno dove affronterà Alejandro Tabilo, che ha vinto un’aspra battaglia con Nuno Borges. Bene anche Tomas Martin Etcheverry, che ha superato Zhang Zhizhen, e Francisco Cerundolo, capace di avere la meglio su Quentin Halys: saranno loro a tenere a battesimo le teste di serie Grigor Dimitrov ed Andrey Rublev. A Casper Ruud toccherà invece Jason Thompson.

Da registrare invece il ritiro di Tomas Machac contro Arthur Rinderknech; il ceco si sta portando problemi al tendine d’Achille da oltre un mese, dal ritiro in Coppa Davis contro Carlos Alcaraz, e anche oggi ha dovuto alzare bandiera bianca nel finale del secondo set. Ugo Humbert invece se la cava in tre set contro Brandon Nakashima, per la felicità del pubblico di casa.

ATP PARIGI-BERCY, RISULTATI 28 OTTOBRE

L. Darderi b. T. Griekspoor 6-3 6-4

A. Rinderknech b. T. Machac 6-7 5-3 RIT.

J. Thompson b. P. Martinez 6-4 6-4

F. Cerundolo b. Q. Halys 7-6 6-3

T. M. Etcheverry b. Z. Zhizhen 6-3 7-6

M. Giron b. J. Shang 7-6 7-6

U. Humbert b. B. Nakashima 6-3 4-6 6-4

M. Kecmanovic b. S. Baez 6-4 6-7 7-5

A. Bublik b. F. Fognini 7-5 7-5

S. Tsitsipas b. R. Carballes Baena 4-6 6-3 6-3

N. Jarry b. L. Sonego 7-6 6-3

A. Tabilo b. N. Borges 3-6 7-6 6-3

A. Mannarino b. T. Paul 6-3 7-5