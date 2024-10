America’s Cup femminile 2024 oggi: orari regate 8 ottobre, programma, tv, streaming

Oggi martedì 8 ottobre (a partire dalle ore 14.10) andrà in scena la terza giornata della America’s Cup femminile, la versione riservata alle donne della competizione sportiva più antica del mondo. Si tornerà in acqua a Barcellona per disputare quattro regate di flotta del gruppo A, che sarà protagonista dopo le sfide disputate sabato pomeriggio: Luna Rossa ha vinto tre prove e comanda la classifica generale davanti ad Athena Pathway (emanazione di INEOS Britannia) e a Team New Zealand.

Giulia Conti e compagne sfideranno nuovamente le britanniche, le neozelandesi, le svizzere di Alinghi, le statunitensi di American Magic, le francesi di Orient Express. Al termine delle quattro prove odierne, le prime tre classificate accederanno alla serie finale (quattro regate) contro le prime tre classificate del gruppo B (in acqua alle ore 11.00): il sodalizio italiano è molto vicino al passaggio del turno, le ragazze dello skipper Max Sirena punteranno a mostrare ulteriormente il proprio potenziale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi valide per la America’s Cup femminile. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW e canale YouTube della America’s Cup.

CALENDARIO AMERICA’S CUP FEMMINILE OGGI

Martedì 8 ottobre

Ore 11.10 America’s Cup femminile, qualification race: 4 regate di flotta (gruppo B) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

Ore 14.10 America’s Cup femminile, qualification race: 4 regate di flotta (gruppo A, con Luna Rossa) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.