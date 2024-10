America’s Cup femminile, perché sono state cancellate le regate di Luna Rossa: la causa e quando si recuperano

Cambio di programma a Barcellona per le ultime regate del gruppo A nell’America’s Cup femminile 2024, che avrebbero dovuto disputarsi oggi pomeriggio (a partire dalle ore 14.10) a completamento della fase a gironi. Purtroppo un imprevisto ha portato gli organizzatori alla decisione di cancellare il programma odierno pomeridiano, rimandando a giovedì 10 ottobre le quattro prove conclusive del raggruppamento in cui figura anche Luna Rossa.

Nello specifico, si è rivelato decisivo un incidente avvenuto in mattinata nel corso di una regata del gruppo B, riservato agli Invited Teams. Ad eccezione della Svezia (Artemis), tutte le altre squadre esterne invitate per la Women’s America’s Cup prendono infatti in prestito gli AC40 utilizzati dai sodalizi ufficiali di Coppa America (stessa procedura adottata per la Youth America’s Cup).

Purtroppo stamattina le canadesi di Concord Pacific Racing hanno dovuto fare i conti con un grave problema alla barca durante la Race 5, dando forfait per le tre regate successive. L’imbarcazione usata dal Canada viene concessa dalla formazione britannica di Athena Pathway, che non avrebbe potuto prendere parte alle regate pomeridiane di oggi a causa dei danni riportati dall’AC40.

Le britanniche, seconde nella classifica provvisoria del gruppo A e quindi in piena corsa per la qualificazione alle semifinali, hanno ottenuto dunque il giusto rinvio delle ultime quattro regate di flotta per avere il tempo necessario di riparare lo scafo. L’equipaggio femminile di Luna Rossa tornerà dunque in acqua nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre (a meno di ulteriori novità) per chiudere la fase a gironi nelle prime tre posizioni accedendo così al turno successivo.