US Open 2024, la finale femminile sarà Pegula-Sabalenka: sconfitte in semifinale Muchova e Navarro

Si sono disputate nella notte italiana le semifinali del tabellone di singolare femminile degli US Open 2024 di tennis: l’ultimo atto del quarto torneo stagionale del Grand Slam vedrà fronteggiarsi la padrona di casa statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 6, e la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding.

Nella prima semifinale la bielorussa Aryna Sabalenka, finalista anche lo scorso anno, elimina l’altra statunitense Emma Navarro, numero 13 del tabellone, sconfitta con lo score di 6-3 7-6 (2) in un’ora e 33 minuti di gioco. Nel primo set, dopo lo scambio di break tra secondo e terzo game, l’allungo decisivo della bielorussa arriva con lo strappo ottenuto nel sesto game. Navarro ha un’opportunità di controbreak nel settimo game ma non la sfrutta, così Sabalenka va a chiudere sul 6-3 in 36 minuti.

Nella seconda partita la numero 2 del seeding strappa il servizio all’avversaria nel quinto game, e nel settimo manca due occasioni per il 5-2 pesante. La bielorussa va a servire per il match sul 5-4, ma subisce il controbreak. Si va al tiebreak, nel quale Navarro scappa subito sul 2-0, ma da quel momento Sabalenka infila 7 punti consecutivi e va a vincere sul 7-6 (2) in 57 minuti che le regala l’ultimo atto.

Nella seconda sfida del penultimo atto la statunitense Jessica Pegula vince in rimonta sulla ceca Karolina Muchova, fermatasi in semifinale anche nel 2023, battuta con il punteggio di 1-6 6-4 6-2 in due ore e tredici minuti. Nella prima frazione Muchova deve annullare tre palle break non consecutive nel terzo gioco, ma da quel momento piazza un parziale di 16 punti a 4 con il quale vince i successivi quattro giochi per sancire il 6-1 in soli 28 minuti.

Nel secondo set i giochi consecutivi vinti dalla ceca diventano 6, dato che Muchova scappa subito sul 2-0. Pegula annulla all’avversaria la palla del 3-0 pesante e la partita cambia: la statunitense trova il controbreak nel quarto gioco, annulla un altro break point nel quinto, e nel sesto strappa ancora il servizio alla ceca. Muchova trova il controbreak nel settimo game, ma nel decimo, quando va a servire per restare nel set, cede la battuta e la frazione per 6-4 in 55 minuti.

Nella partita decisiva Pegula si mostra più cinica nei momenti salienti: la statunitense centra il break a 15 nel secondo game e nel terzo annulla una palla per il controbreak, portandosi sul 3-0 non pesante. La statunitense nel quinto gioco si fa rimontare dal 40-0, ed ai vantaggi deve salvare un’altra palla per il controbreak, ma si salva. Nel settimo gioco, ancora una volta, Pegula scappa sul 40-0, si fa rimontare, ed ai vantaggi deve cancellare una palla per il controbreak. La statunitense si salva ancora e Muchova cede di schianto: Pegula firma un altro break e chiude i conti sul 6-2 in 50 minuti che vale l’accesso alla finale.