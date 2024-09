LIVE Sinner-Draper, US Open 2024 in DIRETTA: l’ostico mancino sulla strada verso la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Draper

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il britannico Jack Draper, valido per la prima semifinale degli US Open 2024 di tennis, ultimo torneo stagionale del Grand Slam.

Siamo nella parte alta del tabellone: il tennista italiano è il numero 1 del seeding, e vuole allungare ulteriormente in vetta al ranking ATP, mentre il britannico è accreditato della venticinquesima testa di serie, dato che occupa il medesimo piazzamento nella classifica mondiale.

La sfida odierna tra l’azzurro Jannik Sinner ed il britannico Jack Draper andrà in scena sull’Arthur Ashe Stadium, il campo principale: il match sarà il secondo dalle ore 18.00 italiane, dopo la finale di doppio femminile tra Kichenok/Ostapenko e Mladenovic/Zhang, e si giocherà non prima delle ore 21.00 italiane.

Quello odierno sarà il secondo confronto sul circuito maggiore tra i due, con l’unico precedente che è stato vinto da Draper sull’erba outdoor del Queen’s Club di Londra nel 2021, quando nei sedicesimi si impose con lo score di 7-6 (6) 7-6 (2).

