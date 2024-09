Sport in tv oggi (venerdì 20 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 20 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Motorsport. Prenderanno il via i week end a Singapore e Misano per la F1 e il Motomondiale. Sul circuito cittadino di Marina Bay la Ferrari vorrà farsi trovare pronta per puntare al meglio possibile nella domenica di gara. Gli stessi presupposti per Francesco Bagnaia che nel GP di Emilia-Romagna riprende la sfida contro Jorge Martin e Marc Marquez.

In primo piano anche i Mondiali di hockey pista con gli azzurri che se la vedranno contro l’Angola per ottenere un posto in semifinale. Da seguire anche la terza tappa del Giro del Lussemburgo di ciclismo e i tanti match di calcio tra Serie A, Serie B e Serie C.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 20 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 20 settembre

04.00 Badminton, Victor China Open – Diretta streaming su BWF Tv.

07.00 Tennis, WTA 500 Seoul: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

07.00 Tennis, WTA Hua Hin: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

07.00 Tennis, ATP Chengdu: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

07.30 Tennis, ATP Hangzhou: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

09.00 Moto3, GP Emilia-Romagna 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Emilia-Romagna 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.20 Superbike, GP Italia 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Emilia-Romagna 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.30 F1, GP Singapore 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.54 Tennis, Laver Cup 2024: prima giornata – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Snooker, English Open: quarti di finale – Diretta streaming su Discovery+.

13.15 Moto3, GP Emilia-Romagna 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Vela, Youth America’s Cup: regate di flotta (gruppo B) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup (205); in streaming sul canale YouTube America’s Cup, SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Emilia-Romagna 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Calcio a 5, Mondiali 2024: Cuba vs Croazia – Diretta streaming su Fifa+.

14.30 Calcio a 5, Mondiali 2024: Thailandia vs Brasile – Diretta streaming su Fifa+.

14.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli vs Sassuolo – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Superbike, GP Italia 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Emilia-Romagna 2024: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 F1, GP Singapore 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.35, Ciclismo, Kampioenschap van Vlaanderen 2024 – Diretta streaming su Discovery+.

15.40 Ciclismo, Giro del Lussemburgo 2024: terza tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Calcio a 5, Mondiali 2024: Costa Rica vs Uzbekistan – Diretta streaming su Fifa+.

17.00 Calcio a 5, Mondiali 2024: Olanda vs Paraguay – Diretta streaming su Fifa+.

18.15 Hockey pista, Mondiali 2024: Italia vs Angola – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su FISR TV.

18.30 Calcio, Serie A: Cagliari vs Empoli – Diretta su tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20.20 Volley femminile, Courmayer Cup 2024 – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.30 Calcio, Serie B: Catanzaro vs Cremonese – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Champions League: Juventus vs Sassari – Diretta streaming sul canale Youtube Basketball Champions League.

20.35 Rugby, United Rugby Championship: Cardiff vs Zebre Parma – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Hellas Verona vs Torino – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Pro Vercelli vs Padova – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252;in streaming su NOW e SkyGo.

20.45 Calcio, Serie C: Vis Pesaro vs Ternana – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su NOW e SkyGo.

20.45 Calcio, Serie C: Messina vs Casertana – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo.

20.45 Calcio, Serie C: Gubbio vs Campobasso – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo.

20.45 Calcio, Serie C: Giana Erminio vs Albinoleffe – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su NOW e SkyGo.

20.45 Calcio, Serie C: Virtus Verona vs Renate – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, laLiga: Alavés vs Siviglia – Diretta su tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

22.00 Golf, Nationwide Children’s Hospital Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

