LIVE Italia-Angola, Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA: gli azzurri sfidano gli africani nei quarti

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Angola, incontro valido per i quarti di finale dei Campionati Mondiali 2024 di hockey su pista, evento in scena al Pala Igor di Novara, una delle tante venue dei World Skate Games, la competizione mutisport che racchiude in un unico Paese (l’Italia) tutte le competizioni iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale.

Un match da dentro e fuori per gli azzurri, che si apprestano a sfidare la compagine africana dopo una buona, se non buonissima, prima fase. Gli uomini di Alessandro Bertolucci hanno infatti vinto il primo match contro il Cile, superando poi di misura la Francia venendo fermati soltanto dalla Spagna che, dopo una lotta serrata, l’ha spuntata per 3-4.

Non facile invece il percorso dell’Angola, impegnata nel girone b e costretta a cedere il passo sia all’Argentina che al Portogallo, battendo solo ieri gli Stati Uniti. Ad ogni modo si tratta comunque di un avversario molto temibile, considerato che buona parte del roster è stanziata nei Campionati lusitani e spagnoli, tra i più competitivi a livello mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Angola, match valido per i quarti di finale dei Campionati Mondiali 2024 a Novara. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 18:15. Buon divertimento!