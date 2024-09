LIVE F1, GP Singapore 2024 in DIRETTA: la Ferrari cerca continuità sul circuito cittadino di Marina Bay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dell week end di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay piloti e team lavoreranno alacremente in cerca della messa a punto ideale su una pista non semplice per le sue caratteristiche particolare, in considerazione anche delle variabili climatiche.

Un layout molto diverso da quello dell’ultimo appuntamento a Baku. Le monoposto dovranno affrontare una serie infinita di curve. Sarà richiesta grande velocità in ingresso e in uscita e le macchine che avranno un buon carico aerodinamico sicuramente sapranno estrarre al meglio la propria prestazione. La Ferrari, in questo senso, va a caccia di un riscatto.

Il secondo posto di Charles Leclerc e il ritiro di Carlos Sainz in Azerbaijan sono stati risultati piaciuti poco alla scuderia di Maranello, dal momento che ci sarebbe potuto essere un doppio podio e il monegasco avrebbe potuto vincere. L’evoluzione del GP azero è stata diversa e a Singapore c’è una nuova chance. Già da questo day-1 capiremo le velleità della Rossa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dell week end di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 11.30 con le prove libere 1, mentre la seconda sessione è in programma alle 15.00. Parliamo sempre di orari italiani. Buon divertimento!