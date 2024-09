Sport in tv oggi (venerdì 13 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 13 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le prove libere del GP di Azerbaijan per la F1, mentre gli amanti del grande ciclismo si gusteranno gli Europei con le prime prove in linea. Riflettori puntati su Italia-Belgio di Coppa Davis e sulle finali della Diamond League di atletica, senza dimenticarsi del ricco menu calcistico.

Il tennis femminile prosegue con i tornei di Guadalajara e Monastir, spazio anche ai tornei di golf della settimana e alla Coppa del Mondo di canoa slalom a Ivrea. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 13 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 13 settembre

03.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Hong Kong (diretta streaming su BWF Tv)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Vietnam Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore del Fuji, prove libere 1 (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 TENNIS (Coppa Davis) – USA-Slovacchia (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)

08.15 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Canadese a Ivrea, batterie (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

08.30 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore del Fuji, prove libere 2 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 F2 – GP Azerbaijan, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 GOLF (DP World Tour) – Irish Open, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 CICLISMO (Europei) – Prova in linea under 23 femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 JUDO – Grand Prix a Zagabria (diretta streaming su Judo Tv)

10.00 SNOOKER – English Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

10.00 PADEL – World Padel Tour a Rotterdam (diretta tv Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 MOTORSPORT (EWC) – Bol d’Or, qualifiche (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 F2 – GP Azerbaijan, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CICLISMO (Europei) – Prova in linea under 23 maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 TENNIS (Coppa Davis) – Gran Bretagna-Argentina (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go, NOW)

14.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak a Ivrea, semifinali e finali (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

14.00 GOLF FEMMINILE – Solheim Cup (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 TENNIS (Coppa Davis) – Italia-Belgio (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 19.40 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, SuperTenniX)

16.00 TENNIS (Coppa Davis) – Francia-Spagna (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Procore Championship, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 00.30; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 CICLISMO – GP de Quebec (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 BEACH VOLLEY (Europei, quarti di finale) – Italia-Cechia (diretta streaming su Vivo Azzurro TV)

18.00 TENNIS – WTA 250 Monastir, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 21.30 in alternanza con Guadalajara, Sky Sport Play; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW

19.10 ATLETICA (Diamond League) – Finali a Bruxelles, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 20.00; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW dalle ore 20.00)

19.30 PALLANUOTO (Champions League, qualificazione) – Brescia-PAOK (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Heidenheim (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie B) – Cesena-Modena (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – FeralpiSalò-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Renate-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Carpi (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Potenza-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Taranto-Trapani (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Leganes (diretta streaming su DAZN)

21.00 TENNIS – WTA 500 Guadalajara, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con Guadalajara, Sky Sport Play; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW

21.00 PALLANUOTO (Champions League, qualificazione) – Sabac-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

21.15 CALCIO (Liga portoghese) – Arouca-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

23.30 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Lanus-Union Santa Fe (diretta streaming su Mola Tv)