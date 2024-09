LIVE Bolelli/Vavassori-Gille/Vliegen, Italia-Belgio Coppa Davis in DIRETTA: match complesso contro due specialisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del doppio tra Italia e Belgio, sfida della fase a gironi della Coppa Davis 2024. Non sembrano esserci molti dubbi sulle scelte di Filippo Volandri e Steve Darcis. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi a degli specialisti del doppio: l’Italia può contare su Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, mentre il Belgio può fare affidamento su Sander Gille e Joran Vliegen.

Il duo italiano va alla ricerca di una rivincita dopo l’inaspettata sconfitta nel match d’esordio contro il Brasile. Nella tarda serata di mercoledì Bolelli e Vavassori si sono arresi a Marcelo Melo e Rafael Matos per 6-7, 7-6, 7-5 in quasi tre ore di partita. La sconfitta della coppia azzurra è stata apparentemente ininfluente visto il successo dell’Italia per 2-1 ma potrebbe rivelarsi decisivo in caso di arrivo a pari punti.

La coppia belga è reduce da una grande vittoria all’esordio. Nella prima giornata del girone bolognese Gille e Vliegen hanno sconfitto Wesley Koolhof e Botic Van De Zandschulp con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4 dopo oltre tre ore di partita.

Il doppio chiuderà la quarta giornata del girone di Bologna della Coppa Davis 2024. Il programma di Italia-Belgio inizierà alle 15.00 con il primo singolare seguito dalla sfida tra i n.1 ed il doppio. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del doppio di Italia-Belgio con aggiornamenti punto dopo punto per non perdervi nulla. Buon divertimento!