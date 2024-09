LIVE F1, GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA: la Ferrari cerca conferme a Baku

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Baku ci attende un fine settimana di estrema importanza per il prosieguo del campionato con la corsa al titolo che potrebbe ulteriormente riaprirsi.

La giornata, sulle sponde del Mar Caspio prenderà il via alle ore 11.30 italiane (le ore 13.30 azere) con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda sessione scatterà alle ore 15.00. La massima categoria del motorsport sbarca a Baku con Max Verstappen ancora saldamente al comando della classifica generale con 303 punti con 62 lunghezze di vantaggio su Lando Norris, quindi terzo Charles Leclerc con 217 e quarto Oscar Piastri con 197.

L’olandese può ancora dormire sonni tranquilli, ma non sappiamo per quanto. Se, infatti, non tornerà alla vittoria in tempi celeri, Lando Norris con una McLaren dominante rischia davvero di tornare in corsa per il titolo. La Ferrari, solitamente competitiva sulla pista azera, vuole il bis immediato dopo Monza, con le Mercedes che rimangono pronte alla zampata come accaduto nel corso dell’estate.

Il venerdì di Baku scatterà alle ore 11.30 con le FP1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno. Buon divertimento!