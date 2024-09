Sport in tv oggi (lunedì 2 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ancora una settimana di sport, la prima di settembre, che va a succedersi a un agosto che è stato davvero molto ricco in tutti i sensi. Anzi, per adesso questo mese appare un po’ come la continuazione del periodo più ricco del 2024 per discipline.

Quest’oggi, in termini televisivi, saranno due i principali punti di riferimento. In primis, di scena le Paralimpiadi, che entrano nel vivo con un lunedì che potrebbe rivelarsi davvero pieno di soddisfazioni.

In seconda battuta, che poi è prima in coabitazione, ci sono gli US Open. Stavolta gli orari umani sono riservati solo a Jasmine Paolini, perché Jannik Sinner dovrà scendere in campo quando in Italia sarà notte fonda. La doppia caccia ai quarti di finale, però, è aperta.

Spazio anche agli Europei di softball, al volley con gli Europei Under 20, allo snooker e al padel. Di seguito il panorama televisivo sportivo di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 2 settembre

9:00 Padel, Asturias Open (A1 Padel) – Diretta streaming su DAZN

10:00 Softball, Italia-Israele, Europei – Diretta streaming su softballeurope.tv

13:00 Snooker, Saudi Masters, quarto turno – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su SkyGo e Discovery+

13:30 Volley, Italia-Scozia, Europei Under 20 maschili – Diretta streaming su eurovolley.tv

17:00 Tennis, US Open 2024 (8a giornata) – Diretta tv in chiaro su SuperTennis (canale 64), per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, Now, sito di SuperTennis e SuperTenniX

All’interno:

Jasmine Paolini (ITA) [5]-Karolina Muchova (CZE) – Ottavi femminili, ore 17:00

Jannik Sinner (ITA) [1]-Tommy Paul (USA) – Ottavi maschili, 2° match sessione notturna sull’Arthur Ashe Stadium dall’1:00

17:00 Softball, Italia-Grecia, Europei – Diretta streaming su softballeurope.tv

18:00 Wolfsburg-Werder Brema, Bundesliga femminile – Diretta streaming su DAZN

19:00 Eibar-Levante, Segunda División – Diretta streaming su DAZN

19:00 Snooker, Saudi Masters, quarto turno – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su SkyGo e Discovery+

20:00 Speedway, 8a giornata campionato britannico: Ipswich Witches-Sheffield Tigers – Diretta streaming su Discovery+

20:45 Cavese-Crotone, 2a giornata Serie C – Diretta tv su Sky Sport 252 e streaming su SkyGo e Now

20:45 Avellino-Giugliano, 2a giornata Serie C – Diretta tv su Sky Sport 253 e streaming su SkyGo e Now

20:45 Ascoli-Pianese, 2a giornata Serie C – Diretta tv su Sky Sport 254 e streaming su SkyGo e Now

20:45 Team Altamura-Foggia, 2a giornata Serie C – Diretta tv su Sky Sport 255 e streaming su SkyGo e Now

20:45 Vis Pesaro-Arezzo, 2a giornata Serie C – Diretta tv su Sky Sport 256 e streaming su SkyGo e Now

20:45 Arzignano-Albinoleffe, 2a giornata Serie C – Diretta tv su Sky Sport 257 e streaming su SkyGo e Now

21:15 Catania-Benevento, 2a giornata Serie C – Diretta tv in chiaro su RaiSport, per gli abbonati su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251, e streaming su RaiPlay, SkyGo e Now