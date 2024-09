LIVE Nuoto, Paralimpiadi 2024 in DIRETTA: tornano in acqua Gilli e Barlaam

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Altra giornata importante per l’Italia, che ha più di una chance per poter rimpinguare il proprio bottino di medaglie nella specialità.

Simone Barlaam parte con i favori del pronostico nei 50 sl S9, specialità in cui detiene anche il record mondiale in 23”96. Con lui in gara Simone Ciulli. C’è Federico Bicelli nei 400 sl S7, con Giulia Terzi nella controparte femminile in apertura di giornata, mentre Vincenzo Boni sarà impegnato nei 50 dorso S3. Stessa gara, al femminile, per Domiziana Mecenate.

Torna in gara anche Carlotta Gilli: per lei già tre le medaglie a queste Paralimpiadi ma non è ancora sazia e cerca il colpo nei 50 sl S13, con lei Alessia Berra ai nastri di partenza (categoria S12). Manuel Bortuzzo, qualche anno fa protagonista suo malgrado di un fatto di cronaca nera, debutta nei 100 rana SB4, nella gara femminile Giulia Ghiretti, in chiusura la 4×100 mista mista 34 punti.

La quinta giornata del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024 inizierà alle 9.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!