LIVE Paolini-Muchova, US Open 2024 in DIRETTA: serve l’impresa contro la talentuosa ceca

Un ostacolo molto impegnativo attende l’azzurra, che vuole in tutti i modi conquistare il 3° quarto di finale Slam in carriera e di seguito. Battere la finalista del Roland Garros 2023 Karolina Muchova avrebbe del clamoroso, vista la grande adattabilità sui campi in cemento di Flushing Meadows della tennista ceca, che ha sconfitto Naomi Osaka al 2° turno e Potapova al 3°, dopo la vittoria inaugurale su Volynets.

Paolini ha rischiato di uscire subito contro la rediviva Bianca Andreescu, prima di approfittare del ritiro di Pliskova K. e di sbarazzarsi con un perentorio 6-3, 6-4 della pericolosa kazaka Yulia Putintseva. La tennista azzurra è diventata la prima della storia a conquistare almeno gli ottavi di finale in tutte le prove Major in una stagione, per quanto riguarda il tennis in gonnella. Tra gli uomini, c’è riuscito quest’anno anche Jannik Sinner.

