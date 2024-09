LIVE Atletica, Paralimpiadi 2024 in DIRETTA: Petrillo da medaglia, attesa per Tapia

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sessione serale della quarta giornata di atletica leggera in programma alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Dopo le emozioni vissute nella serata di ieri, in cui è arrivata la prima medaglia – e la prima vittoria – di quest’edizione con Rigivan Ganeshamoorthy nella finale F52 del salto in alto, l’Italia va alla caccia di altri risultati di prestigio per arricchire il bottino della spedizione nella capitale francese.

Questo il programma della sessione serale odierna: Lancio del giavellotto maschile – Finale F64, Lancio del disco femminile – Finale F53, 100m maschili – Finale T35, Salto in lungo maschile – Finale T36, 100m femminili – T11 Semifinali, 400m femminili – T37 Turno 1, Lancio del peso maschile – Finale F11, 400m maschili – T20 Turno 1, 400m femminili – T20 Turno 1, 100m maschili – Finale T63, 400m femminili – T12 Turno 1, 1500m maschili – T54 Turno 1, 100m maschili – Finale T64

La pattuglia azzurra sarà al via della finale del lancio del peso maschile classe F11. Per i colori del Bel Paese ci sarà Oney Tapia: il pesista e discobolo di origini cubane andrà alla caccia della quarta medaglia olimpica della carriera e, da campione mondiale in carica, proverà a conquistare l’agognata medaglia d’oro. Occhio ai 400 metri femminili classe T20, dove per l’Italia ci sarà Valentina Petrillo, candidata alla vigilia per una posizione sul podio. Vedremo in azione anche Ndiaga Dieng nelle batterie dei 400 metri maschili, classe T20.

