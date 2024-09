Pallanuoto, Euro Cup: definite le avversarie delle cinque italiane verso la qualificazione alla fase a gironi

Sono stati sorteggiati gli otto gironi del turno di qualificazione dell’Euro Cup maschile 2024-2025 di pallanuoto, che vedranno al via cinque compagini italiane, ovvero AN Brescia ed Ortigia, retrocesse dalla Champions League, e Iren Genova Quinto, De Akker Team e Recco Waterpolo. Saranno in lizza 36 squadre, suddivise in quattro gironi da cinque ed altrettanti da quattro, che si disputeranno dal 26 al 29 settembre: le prime due di ogni gruppo avranno accesso alla fase a gironi, in cui le 16 qualificate saranno suddivise in raggruppamenti da quattro.

Gironi da 5 per il Brescia, inserito nel Gruppo B, che affronterà a Budva, in Montenegro, i bosniaci del Banja Luka, i magiari dell’Honved, i serbi del Valis Vega, ed i montenegrini del Budvanska Rivijera, e per il De Akker Team, che nel Gruppo F, ad Aix-en-Provence, in Francia, sfiderà i croati dello Jug Dubrovnik, i transalpini del Pays d’Aix Natation, i tedeschi del Ludwigsburg 08 e gli ellenici del Panathinaikos.

Gironi da 4 per l’Ortigia, che nel Gruppo G di Kranj, in Slovenia, se la vedrà con i greci del PAOK Saloniki, gli sloveni del Triglav Kranj ed i tedeschi del Duisburg, per l’Iren Genova Quinto, che nel Gruppo C a Barcellona, in Spagna, affronterà proprio i catalani del Barcelona, i greci del Vouliagmeni ed i croati del Solaris, e per la Recco Waterpolo, che nel Gruppo H di Budapest, in Ungheria, sfiderà i magiari del BVSC-Zuglo, i croati del Primorje Rijeka e gli spagnoli del Terrassa.

SORTEGGI COPPE EUROPEE

Turno di qualificazione Euro Cup maschile (26-29 settembre)

Gruppo A – Sabac

VK Sabac (SRB), CS Dinamo Bucuresti (ROU), Team Strasburgo (FRA), OSC Potsdam (GER), OSC Budapest (HUN)

Gruppo B – Budva

AN Brescia (ITA), VK Banja Luka (BIH), Endo Plus Service Honved (HUN), VK Valis Vega (SRB), Budvanska Rivijera (MNE)

Gruppo C – Barcellona

CN Barcelona (ESP), Vouliagmeni NC (GRE), VK Solaris (CRO), Iren Genova Quinto (ITA)

Gruppo D – Zagabria

HAVK Mladost (CRO), Enka Istanbul (TUR), GS Apollon Smyrnis (GRE), CN Sant Andreu (ESP), VA Cattaro Kotor (MNE)

Gruppo E – Atene

Spandau 04 (GER), Szolnoki Dozsa-Praktiker (HUN), Panionios GSS (GRE), CN Tenerife Echeyde (ESP)

Gruppo F – Aix-en-Provence

VK Jug AO Dubrovnik (CRO), Pays d’Aix Natation (FRA), SV Ludwigsburg 08 (GER), Panathinaikos AC (GRE), De Akker Team (ITA)

Gruppo G – Kranj

Ortigia 1928 (ITA), PAOK Saloniki (GRE), AVK Triglav Kranj (SLO), ASC Duisburg (GER)

Gruppo H – Budapest

BVSC-Zuglo (HUN), Recco Waterpolo (ITA), Primorje EB Rijeka (CRO), CN Terrassa (ESP)

Turno di qualificazione Challenger Cup maschile (1-3 novembre)

Gruppo A – Sliema

Vitoria Sport Clube (POR), Cetus Espoo (FIN), GZC Donk (NED), Welsh Wanderers ( GBR)

Gruppo B – Novaky

EVK Zaibas (LTU), ZV De Zaan (NED), Apoel Nicosia (CYP), Hapoel Palram Zvulun (ISR)

Gruppo C – Sliema

Carouge Natation (SUI), ASA Tel Aviv (ISR), Clube Fluvial Portuense (POR), Sliema ASC (MLT)

Gruppo D – Novaky

KVP Novaky (SVK), RD Mouscronnois (BEL), AVK Slovan Olimpija (SLO), Limassol NC (CYP)

Turno di qualificazione Challenger Cup femminile (7-10 novembre)

Gruppo A – Novi Sad (SRB)

Izmir BSB Spor (TUR), VK Vojvodina (SRB), City of Manchester WPC (GBR), Sliema ASC (MLT)

Gruppo B – Valletta (MLT)

Sirens ASC Malta (MLT), VK Jadran Split (CRO), SV Blau- Weiss Bochum (GER), Hapoel Emek Hayarden (ISR)

Gruppo C – Strakonice (CZE)

ZAVK Mladost (CRO), AJF Strakonice (CZE), Otter Swimming Club (GBR), Dalton Koleji SK (TUR)

Gruppo D – Alba Iulia (ROU)

ZVK Crvena Zvezda ( SRB), Sport Lisboa E Benfica (POR), SSV Esslingen (GER), Galatasaray SK (TUR), CSM Unirea Alba Iulia (ROU)