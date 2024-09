Pallanuoto, gironi preliminari di Champions League amari per Brescia ed Ortigia. Retrocessione in Euro Cup per le due squadre italiane

Si conclude in maniera amara per l’Italia il turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2024-2025: nel Gruppo D l’Ortigia cede per 11-17 ai padroni di casa catalani del Sabadell, mentre il Brescia, impegnato nel Gruppo C viene superato ai tiri di rigore dai padroni di casa romeni dell’Oradea per 13-14 dopo il 7-7 dei tempi regolamentari.

Nei due raggruppamenti in questione a passare il turno sono proprio le compagini che oggi hanno sconfitto le due formazioni italiane, con queste ultime che retrocedono in Euro Cup, ed a rappresentare il Bel Paese alla fase a gironi del massimo torneo continentale saranno soltanto i vicecampioni d’Italia del Savona.

I liguri sono stati inseriti nel raggruppamento che comprende anche gli ellenici dell’Olympiacos, che lo scorso anno presero parte alla Final Four di Champions, i campioni di Montenegro del Primorac, e la vincente del Gruppo D del turno di qualificazione, ovvero i catalani del Sabadell.

GIRONI PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE

Calendario e risultati

Girone C

1^ giornata – giovedì 12 settembre

Enka SC-CSM Oradea 8-20

Spandau 04 Berlin-AC Paok 12-10

2^ giornata – venerdì 13 settembre

CSM Oradea-Spandau 04 Berlin 8-7

AN Brescia-AC Paok 15-4

3^ giornata – sabato 14 settembre

AC Paok-Enka SC 11-10

AN Brescia-Spandau 04 Berlin 7-9

4^ giornata – sabato 14 settembre

AC Paok-CSM Oradea 8-11

Enka SC-AN Brescia 9-16

5^ giornata – domenica 15 settembre

Spandau 04 Berlin-Enka SC 15-11

CS Oradea-AN Brescia 14-13 dtr (7-7)

Girone D

1^ giornata – venerdì 13 settembre

Astralpool CN Sabadell-Pays d’Aix Natation 17-5

VK Sabac-CC Ortigia 1928 14-13

2^ giornata – sabato 14 settembre

Astralpool CN Sabadell-VK Sabac 14-9

CC Ortigia 1928-Pays d’Aix Natation 15-12

3^ giornata – domenica 15 settembre

Pays d’Aix Natation-VK Sabac 8-16

Astralpool CN Sabadell-CC Ortigia 1928 17-11

Classifiche

Gruppo A (Dubrovnik): Jadran Herceg Novi (MNE) 12, Jug Adriatic Osiguanje Dubrovnik (CRO) 9, CN Barcelona (ESP) 6, Dinamo Bucuresti (ROU) 3, Banja Luka (BIH) 0.

Gruppo B (Kragujevac): SPO Radnicki Kragujevac (SRB) 6, BVSC-Zuglo (HUN) 3, HAVK Mladost Zagabria (CRO) 3, Vouliagmeni NC (GRE) 0.

Gruppo C (Oradea): CSM Oradea (ROU) 11, Spandau 04 Berlin (GER) 9, AN Brescia (ITA) 7, AC Saloniki (GRE) 3, Enka SC (TUR) 0.

Gruppo D (Sabadell): Astralpool Sabadell (ESP) 9, VK Sabac (SRB) 6, CC Ortigia 1928 (ITA) 3, Pays d’Aix Natation (FRA) 0.

Fase a gironi

Gruppo A: VK Novi Beograd (SRB), Hannover 1898 (GER), CSA Steaua Bucuresti (ROU), CSM Oradea (ROU).

Gruppo B: FTC-Telekom Budapest (HUN), VK Jadran Split (CRO), Dinamo Tbilisi (GEO), QR WB.

Gruppo C: Zodiac CNA Barceloneta (ESP), CN Marseille (FRA), Vasas Plaket (HUN), Jadran Herceg Novi (MNE).

Gruppo D: Olympiacos Pireo (GRE), RN Savona (ITA), VPK Primorac Kotor (MNE), Astralpool Sabadell (ESP).