MotoGP e F1 oggi in tv: orari gare 22 settembre, streaming, programma TV8 e Sky

Si concluderà nella giornata odierna il duplice weekend motoristico tra quattro e due ruote con F1 e Motomondiale: domenica 22 settembre si completeranno, infatti, i programmi del GP di Singapore di F1, in corso a Marina Bay, e del GP d’Emilia Romagna di MotoGP, Moto2 e Moto3, in corso a Misano.

La gara di F1 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre il warm up della MotoGP e le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

In entrambi i casi la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW, così come sia per F1 che per MotoGP la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Copertura in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it in differita sia per le gare del Motomondiale che per quella di F1.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Domenica 22 settembre

08.40-08.50 MotoGP, GP Emilia-Romagna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.00 Moto3, GP Emilia-Romagna: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.40 TV8 HD, tv8.it

11.15 Moto2, GP Emilia-Romagna: gara (22 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 13.55 TV8 HD, tv8.it

13.00 MotoGP, GP Emilia-Romagna: gara (27 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 15.40 TV8 HD, tv8.it

14.00 F1, GP Singapore: gara (62 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 18.20 TV8 HD, tv8.it

