LIVE Trento-Monza, Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA: va in scena la seconda semifinale

Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Trento-Monza, match valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2024. Finalmente il Campionato più bello del mondo sta per iniziare ma prima, come di consueto, bisogna assegnare il primo trofeo stagionale.

Al PalaWanny di Firenze le quattro squadre che meglio si sono comportate nella passata stagione sono pronte a dare spettacolo, si preannuncia una sfida estremamente equilibrata. Trento quest’anno partirà come seconda forza in campo, il sestetto è di fatto restato immutato con Michieletto, Lavia, Sbertoli, Kozamernik e Laurenzano, gli unici due grandi innesti sono quelli di Flavio al centro e Rychlicky come opposto. Trento lo scorso anno ha vinto la Champions League, quest’anno proverà a portare a casa un trofeo anche in territorio italiano. Monza è invece stata la grande rivelazione della stagione 2023-2024, i lombardi sono stati capaci di spingersi sino alla finale, mettendo in grossa difficoltà persino Perugia, quest’anno sarà però tutta un’altra storia con una squadra completamente rinnovata: in banda sarà una sfida interna tra Osmany Juantorena, Ivan Zaytsev, Erik Rohrs, Luka Marttila, e Woo Jin Lee. Gli ultimi tre scontri diretti tra queste due formazioni, risalenti proprio alla semifinale di Superlega 2023-2024, sorridono a Monza, Trento questa sera proverà ad invertire il trend. La vincente di questo match affronterà in finale per il titolo una tra Perugia e Piacenza.

Trento-Monza, match valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2024, il match prenderà il via alle ore 18:00!