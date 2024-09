LIVE Perugia-Piacenza, Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA: prima semifinale incerta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Piacenza, match valido per la prima semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2024. Finalmente il Campionato più bello del mondo sta per iniziare ma prima, come di consueto, bisogna assegnare il primo trofeo stagionale.

Al PalaWanny di Firenze è tutto pronto per una battaglia tra le quattro formazioni più titolate dello scorso anno, si tratta di 4 squadre che anche nella stagione in corso puntano senza mezzi termini allo scudetto. Perugia viene da un 2023-2024 spettacolare: i Block Devils sono stati capaci di vincere Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Scudetto e Mondiale per club. Il roster a disposizione di coach Lorenzetti è leggermente mutato, è si andato via Wilfredo Leon, ma al suo posto è arrivato un Yuki Ishikawa al top della sua carriera, il DT non avrà vita facile con tanti giocatori in ballottaggio per entrare a far parte del sestetto iniziale. Piacenza da un paio di stagioni a questa parte è capace di tutto o di niente, la partenza di Riccardo Lucarelli e Yoandy Leal ha ovviamente portato scompiglio, ma in banda le soluzioni non mancano con Uros Kovacevic, Stephen Maar e Robbert Andringa, la diagonale Brizard-Romanò è inamovibile, mentre al centro troveremo l’immortale Simon. Gli ultimi quattro scontri diretti dimostrano quanto questa sfida sia incerta, con due vittorie per parte, oggi può succedere davvero di tutto. La vincente di questo incontro sfiderà in finale per il titolo una tra Trento e Monza.

