LIVE Sinner-Medvedev, US Open 2024 in DIRETTA: l’eterna sfida mette in palio la semifinale

Il programma del match Sinner-Medvedev

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, valido per i quarti di finale degli US Open 2024 di tennis, ultimo torneo stagionale del Grand Slam.

Siamo nella parte alta del tabellone: il tennista italiano è il numero 1 del seeding, ed è già certo di restare anche a fine torneo in vetta al ranking ATP, mentre il russo è accreditato della quinta testa di serie, dato che occupa il medesimo piazzamento nella classifica mondiale.

La sfida odierna tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev andrà in scena sull’Arthur Ashe Stadium, ovvero il campo principale: il match sarà il quarto dalle ore 18.00 italiane, dopo Haddad Maia-Muchova, Draper-De Minaur, e, non prima dell’1.00 italiana, Swiatek-Pegula.

Quello odierno sarà il tredicesimo confronto tra i due, con Medvedev in vantaggio per 7-5 nei dodici precedenti: il russo ha vinto i primi 6 incroci tra 2020 ed inizio 2023, l’azzurro i successivi 5 tra ottobre 2023 e marzo 2024, infine Medvedev si è imposto in 5 set nei quarti di Wimbledon 2024.

