Sinner-Medvedev, US Open 2024: orario, dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nei quarti di finale degli US Open, ultimo Slam della stagione che si disputa sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il tennista italiano scenderà in campo per sfidare il russo in quello che viene considerato a tutti gli effetti un atto conclusivo anticipo nella Grande Mela e che si preannuncia altamente spettacolare. Il confronto è aperto a ogni risultato e si preannuncia altamente combattuto ed equilibrato: sarà un testa a testa da non perdere tra il numero 1 e il numero 5 del mondo.

L’appuntamento è per la notte italiana tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre: secondo incontro a partire dalle ore 01.00, ad aprire la sessione sarà il quarto di finale femminile tra la polacca Iga Swiatek e la padrona di casa Jessica Pegula. Sinner e Medvedev si affronteranno per la 13ma volta in carriera, i precedenti sono in favore del russo (7-5).

Quest’anno si sono affrontati tre volte: l’azzurro si è imposto nella finale degli Australian Open e nella semifinale del Masters 1000 di Miami (poi vinto), mentre il suo avversario ha avuto la meglio nei quarti di finale di Wimbledon. I due incroci negli Slam dell’annata agonistica in corso si sono sempre risolti al quinto set, curiosamente sempre per 6-3 in favore del vincitore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Medvedev, quarto di finale degli US Open. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani, a New York sono indietro di sei ore rispetto a noi.

QUANDO SINNER-MEDVEDEV, QUARTI US OPEN

Giovedì 4 settembre

Secondo match dalle ore 01.00 Jannik Sinner vs Daniil Medvedev – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 01.00, si giocherà Swiatek-Pegula. Al termine toccherà a Jannik Sinner

COME VEDERE SINNER-MEDVEDEV IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.